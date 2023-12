Avant que le Centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre ne prenne un nouveau virage, la Maison de Nanterre expose des archives départementales. Le département des Hauts-de-Seine présente en effet une nouvelle exposition de ses archives à travers l’exposition : « Enfermer, accueillir, soigner : l’évolution de la Maison de Nanterre (1887-1989) », jusqu’au 12 avril 2024.

Quid de l’histoire de la Maison de Nanterre ?

L’exposition invite à parcourir son histoire depuis sa construction dans les années 1870, puis son inauguration en 1887, jusqu’à sa transformation en 1989 pour devenir le CASH de Nanterre. Ce lieu au caractère social et sanitaire comprend aujourd’hui un service hospitalier et accueille également les personnes sans-abri et les personnes âgées. Lors de sa création, la Maison de Nanterre était un dépôt de mendicité avant d’abriter un hospice et une infirmerie. Ce passé, entre bâtiment carcéral et infirmerie, s’illustre dans plusieurs documents du fonds des Archives : notes, plans, photographies, ainsi que des prêts des archives de la préfecture de police de Paris. L’exposition évoque également les conditions d’accueil et de soin des patients en lien avec l’histoire du développement de l’hôpital.

Développement d’un partenariat durable entre les Archives départementales et le CASH

Les Archives départementales collaborent depuis plusieurs années avec le CASH de Nanterre. L’archivage du centre a permis de constituer de riches fonds documentaires témoignant de l’histoire et de l’évolution des lieux. Ce travail en commun s’est notamment poursuivi par des visites aux Archives des résidents de l’Ehpad intégré au CASH. Le partenariat continue dans le cadre d’un projet artistique entre l’Ehpad, les Archives départementales et l’école élémentaire « Les Pâquerettes » située en face du Centre. L’établissement ayant succédé à la Maison de Nanterre connaît une nouvelle évolution en fusionnant avec l’hôpital de Moisselles. Le département a participé au financement des travaux de rénovation et transformation du Centre d’accueil.

Les conférences thématiques proposées

Mercredi 13 décembre 2023, de 18h-19h30 : « De Nanterre au musée Carnavalet : Histoires d’un trésor monétaire », par Philippe Charnotet, responsable du département numismatique au musée Carnavalet – Histoire de Paris, et Antony Hostein, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE) et spécialiste de l’histoire monétaire du monde romain.

Jeudi 25 janvier 2024, de 18h-19h30 : « “Finir à Nanterre” ou l’arbre qui cache la forêt. Retour sur un lieu clé de l’histoire de l’aide sociale du XXe siècle », par Mathilde Rossigneux-Méheust, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université Lumière-Lyon II.