Esprit d’Atelier : L’Intimité Créative de Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp

La Fondation Arp, située à Clamart dans les Hauts-de-Seine (92), propose une plongée unique dans l’univers créatif de Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp avec son exposition : »Esprit d’atelier, Arp et Taeuber : Vivre et Créer », présentée jusqu’au 24 novembre 2024.

Fondation Arp

Cette exposition, proposée par l’Atelier de Arp et de Taeuber, offre aux visiteurs l’occasion de découvrir l’intimité d’un couple emblématique de l’art du XXe siècle et de comprendre comment l’art et le quotidien s’entremêlaient dans leur maison-atelier.

Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), pionnière suisse de l’Avant-garde, croyait fermement que l’art et la vie quotidienne devaient s’appuyer mutuellement. Son approche visionnaire a défini la manière dont elle et son mari, Jean Arp, ont vécu et travaillé ensemble, transformant leur maison en un espace de création et de vie indissociable.

L’exposition explore la distinction entre un atelier traditionnel et une maison-atelier, soulignant les subtilités et les dynamiques uniques lorsqu’un tel espace est partagé par un couple d’artistes. La maison et le jardin de Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp étaient des lieux où les espaces de vie et de travail se confondaient, évoluant au fil des ans pour s’adapter aux besoins changeants des artistes.

Le parcours de l’exposition présente des œuvres majeures des deux artistes, incluant sculptures, peintures, dessins et écrits, ainsi que des éléments inédits tels que des esquisses, ébauches et photographies. Ces pièces témoignent de l’esprit d’atelier multiple et vibrant qui résidait dans leur maison. Plutôt que de reconstituer des ateliers factices, l’exposition situe chaque artiste dans les espaces qu’ils occupaient à l’origine, permettant aux visiteurs de ressentir l’authenticité de leur environnement créatif.

L’exposition met également en lumière le concept de maison atelier à travers les œuvres communes de Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp, ainsi que les éléments de leur vie quotidienne. Leur maison était un lieu de rencontre pour les figures avant-gardistes européennes de l’entre-deux-guerres, accueillant des artistes tels que Max Ernst, Paul Eluard, Marcel Duchamp ou encore Maurice Ravel. Ces interactions ont enrichi leur travail et leur vie, faisant de leur maison-atelier un véritable creuset de créativité.

« Esprit d’atelier, Arp et Taeuber : Vivre et Créer » offre une exploration profonde de l’interaction entre l’art et la vie quotidienne. Elle dévoile comment le couple a réussi à intégrer leur pratique artistique dans chaque aspect de leur existence, créant un environnement où la créativité était une présence constante et essentielle.