Étampes-Histoire : un voyage dans le temps au cœur de l’Essonne

L’association Étampes-Histoire invite les passionnés d’histoire à un nouveau cycle de conférences, offrant ainsi l’opportunité de redécouvrir le riche passé de la région. Ce rendez-vous annuel, soutenu par la CAESE, promet une plongée dans des sujets variés, allant de l’histoire locale à l’étude des grands personnages qui ont marqué la région.

Plus que de simples exposés, ces rencontres sont conçues pour susciter la réflexion et le débat. Créée en 1989, Étampes-Histoire s’est imposée comme un acteur incontournable de la recherche historique locale. Au-delà des conférences, l’association publie régulièrement des cahiers consacrés à des sujets spécifiques, offrant ainsi aux chercheurs et aux curieux une documentation précieuse. Ses dernières parutions explorent des thématiques aussi riches que les destins croisés de trois personnages au siècle des Lumières ou encore l’évergétisme étampois.

En s’inscrivant dans une démarche de partage et de transmission, Étampes-Histoire contribue ainsi à faire vivre le patrimoine local et à susciter de nouvelles vocations. Les conférences proposées sont ouvertes à tous, sans prérequis particuliers. Une occasion de découvrir l’histoire autrement et de mieux comprendre le monde qui nous entoure.

Prochaines conférences :

• Samedi 5 octobre, 15 h 30 : Jacques Gélis, « Tessier d’Angerville, grand savant et homme de terrain au XVIIIe »

• Samedi 9 novembre, 15 h 30 : Jean-Pierre Durand, « Moigny-sur-École, un village du Gâtinais au XVIIIe siècle »

• Samedi 7 décembre, 15 h 30 : Christian Carenton, « Une œuvre sociale du canton de Méréville : la colonie de Mesquer (1947-1984) »