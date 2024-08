Eva Jospin à l’Orangerie du Château de Versailles : Une immersion dans la « Chambre de soie »

Jusqu’au 29 septembre 2024, l’Orangerie du Château de Versailles devient l’écrin prestigieux de l’artiste, Eva Jospin, pour une exposition exceptionnelle intitulée : Eva Jospin – Versailles.

Cette exposition, au château de Versailles, met en lumière l’œuvre monumentale « Chambre de soie », une création impressionnante de broderie étalée sur plus de 350 m² et s’étendant sur 107 mètres de long.

« Chambre de soie » n’est pas une simple œuvre d’art, mais une invitation à la déambulation et à la contemplation. Inspirée par la salle aux Broderies du palais Colonna de Rome et le roman « Une chambre à soi » de Virginia Woolf, Eva Jospin y représente des paysages somptueux et enchanteurs. Cette œuvre a été réalisée grâce au savoir-faire exceptionnel des artisans de l’atelier Chanakya et de la Chanakya School of Craft à Mumbai, avec lesquels l’artiste a collaboré en étroite symbiose.

Présentée pour la première fois lors du défilé de la collection haute couture automne hiver 2021-2022 de la maison Dior, cette création a été révélée sous l’égide de Maria Grazia Chiuri, consolidant ainsi la rencontre entre l’art contemporain et la haute couture.

Cette exposition crée un dialogue singulier entre l’œuvre et l’espace, permettant aux visiteurs de découvrir la richesse et la complexité des motifs brodés. Chaque détail, chaque point de broderie raconte une histoire, évoque un paysage, et invite à une réflexion profonde sur notre rapport à la nature et à l’architecture.

L’exposition Eva Jospin – Versailles à l’Orangerie du Château de Versailles est une expérience immersive qui transporte les visiteurs dans un univers où l’art de la broderie rencontre l’architecture et la nature. « Chambre de soie » se présente comme une œuvre méditative, célébrant la beauté des paysages et la minutie du travail artisanal.

En parcourant cette création monumentale, les visiteurs sont invités à redécouvrir la richesse des motifs brodés et à se laisser emporter par la poésie des paysages. Cette exposition est une occasion unique de contempler l’art contemporain dans un cadre historique exceptionnel, soulignant ainsi le lien intime entre passé et présent, tradition et innovation.

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir une œuvre d’art exceptionnelle dans l’un des lieux les plus emblématiques de l’histoire et de la culture française.