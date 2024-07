La bibliothèque Nelson Mandela à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne (94) est fière de présenter une exposition exceptionnelle dédiée au travail du célèbre photographe, Little Shao.

Bibliothèque Nelson Mandela

Ouverte au public jusqu’au 31 août 2024, l’exposition « Danser en milieu urbain » s’inscrit dans le cadre des animations « Mouvement(s) » autour de la danse et du sport.

Little Shao, photographe autodidacte, est reconnu pour sa capacité unique à capturer le mouvement. Depuis qu’il a découvert la culture hip-hop et le breakdance en 1997, son parcours a été marqué par une passion inébranlable pour ces formes d’expression artistique. Il a commencé à photographier des événements de danse en 2003, partageant ses œuvres sur les réseaux sociaux où il a rapidement gagné en popularité. Aujourd’hui, il est l’un des photographes de break les plus réputés au monde.

L’exposition qui se tient actuellemenyt à la bibliothèque Nelson Mandela à Vitry-sur-Seine présente 20 photographies saisissantes prises dans divers pays à travers le globe : Chine, France, Kazakhstan, Grèce, Pologne, États-Unis, Vietnam, Inde, Corée du Sud et Suisse. Chaque cliché témoigne de la vitalité et de la diversité de la scène breakdance internationale, tout en mettant en lumière les talents locaux et les paysages urbains uniques.

La collection « Danser en milieu urbain » révèle comment Little Shao fusionne son amour de la danse et de la photographie pour créer des œuvres dynamiques et immersives. Ses photos capturent non seulement les mouvements acrobatiques et les expressions intenses des danseurs, mais aussi l’énergie brute et l’atmosphère vibrante des environnements urbains.

En plus de l’exposition, la bibliothèque Nelson Mandela propose une série d’activités pour prolonger l’expérience autour de la danse et du sport. Les visiteurs pourront participer à des rencontres et des ateliers interactifs, offrant ainsi une immersion totale dans le monde du hip-hop et de la photographie.

Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir les œuvres de Little Shao et de plonger dans l’univers captivant de la danse urbaine à travers l’objectif d’un photographe d’exception.