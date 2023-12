Exposition Horace Vernet : le XIXe siècle à Versailles

L’exposition Horace Vernet, présentée au château de Versailles cet hiver, permet de découvrir l’œuvre d’un peintre représentatif de son siècle.

Château de Versailles

Le parcours de visite du château de Versailles accueille depuis la mi-novembre une rétrospective exceptionnelle mettant à l’honneur l’œuvre d’Horace Vernet (1789-1863), un artiste dont la renommée s’est étendue bien au-delà des frontières françaises. Né dans une famille d’artistes estimés, Horace Vernet sut se forger une réputation unique, malgré des débuts marqués par un échec au Prix de Rome et le refus initial de ses toiles au Salon de 1822. Sa carrière prit un tournant décisif après l’organisation d’une exposition dans son propre atelier, qui remporta un très grand succès.

La rétrospective, qui durera jusqu’en mars 2024, présente environ 200 œuvres, y compris des chefs-d’œuvre inédits. Ces œuvres témoignent de la diversité stylistique de Vernet, allant du romantisme, partagé avec Théodore Géricault, à une peinture de bataille plus académique, gagnant tout à la fois la faveur de Napoléon Ier et de Louis-Philippe.

L’exposition s’attarde en effet sur la période de sa carrière marquée par d’importantes commandes, ainsi que sur la reconnaissance qu’il a reçue sous le Second Empire, notamment lors de l’Exposition universelle de 1855. Ses portraits et ses sujets de prédilection, tels que les chevaux, la chasse, l’épopée napoléonienne et la littérature romantique, sont particulièrement mis en avant.

Le parcours de Vernet a été fortement influencé par ses voyages, notamment en Italie et en Algérie. Après avoir été nommé directeur de l’Académie de France à Rome, il a exploré la peinture d’histoire avant de se tourner vers l’orientalisme, après son séjour en Algérie. Ses œuvres reflètent une variété de sujets, allant du civil au religieux, en passant par le militaire.

Les visiteurs auront l’opportunité d’explorer les esquisses et dessins de l’artiste, offrant un aperçu de sa méthode de travail. Ils pourront également découvrir les toiles réalisées par Vernet pour les salles d’Afrique des galeries historiques, projet de musée du roi Louis-Philippe dédié « à toutes les gloires de la France ». L’exposition présente également des portraits de Vernet réalisés par ses contemporains, révélant l’importance du peintre dans la société de l’époque.

Une rétrospective qui promet une immersion totale dans le XIXe siècle et l’univers artistique d’Horace Vernet.