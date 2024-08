Jusqu’au 25 novembre 2024, l’exposition La mécanique de l’exploit. Le corps à l’épreuve du sport vous attend au musée d’art et d’histoire Paul-Eluard à Saint-Denis (93).

Organisée par la ville de Saint-Denis et le département de la Seine-Saint-Denis (93), l’exposition : La mécanique de l’exploit. Le corps à l’épreuve du sport s’inscrit dans la dynamique de l’Olympiade culturelle, célébrant les Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024.

Les Jeux olympiques et paralympiques sont des moments où athlètes et spectateurs du monde entier partagent des émotions intenses, de la joie des victoires à la tristesse des défaites. Mais quelles sont les conditions nécessaires pour atteindre ces exploits ? Comment ces performances mobilisent-elles le corps et l’esprit, et que révèlent-elles sur nos sociétés ?

L’exposition propose une exploration poétique, scientifique, décalée et engagée des enjeux liés à la performance sportive. Elle met en dialogue des œuvres d’artistes contemporains avec des œuvres historiques et des objets ethnographiques, offrant ainsi un regard renouvelé sur le corps de l’athlète. Ce corps, entraîné, mesuré, soigné, augmenté ou parfois mutilé, est présenté sous divers angles : modèle de perfection, objet de culte, symbole d’émancipation ou de contestation.

Un parcours audiovisuel enrichit l’exposition avec les témoignages de sportifs, journalistes, entraîneurs, et autres personnalités, offrant une perspective intime et variée sur les thématiques abordées. Ces témoignages permettent d’approfondir la compréhension des œuvres et des enjeux liés à la performance sportive.

Pour compléter cette exploration, une programmation culturelle variée est proposée. Performances artistiques, spectacles et ateliers seront au rendez-vous, mettant en lumière les liens entre sport et création artistique. Le hip-hop et le break dance, qui feront leur entrée aux Jeux olympiques cette année, occuperont une place importante dans cette programmation.

Une attention particulière est accordée à la médiation culturelle, avec des dispositifs adaptés pour les très jeunes enfants, incluant des visites contées, des parcours dédiés aux crèches et des livrets de visite adaptés.

Cette exposition pluridisciplinaire offre une perspective inédite sur les enjeux et les conditions des performances sportives, tout en célébrant la beauté et la complexité du corps en mouvement. Venez nombreux pour explorer, apprendre et vous laisser inspirer par cette plongée fascinante dans le monde du sport et de l’art.