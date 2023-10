Exposition Les Allumés du design au Musée de Saint-Quentin-en-Yvelines

Yvelines (78)

Le Musée de la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, situé à Montigny-le-Bretonneux (78), propose un éclairage sur l’histoire du design des années 1960 à 1980, avec son exposition Les Allumés du Design. Jusqu’au 24 février 2024, cette exposition gratuite vous transporte dans l’univers captivant des luminaires.

Plus qu’une vitrine artistique et esthétique, les collections de ce musée nous invitent à réfléchir à l’évolution de Saint-Quentin-en-Yvelines et à la transformation de la société de consommation au sein de son territoire. L’exposition permanente « Il était une fois Saint-Quentin-en-Yvelines » offre une rétrospective du territoire depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. En parallèle, les expositions temporaires se consacrent au design et aux modes de vie de ces citoyens.

Cette exposition met en lumière une icône du design : le luminaire. Des lampes aux suspensions, en passant par les appliques et les lampadaires, elle explore la créativité débordante des années 1960 à 1980. L’exposition présente une sélection de pièces parmi les 3 000 objets de la collection du musée de la ville, qui englobe des créations signées par des maîtres du design, rassemblées comme des références, ainsi que des objets de la vie quotidienne produits en série. C’est une véritable archive de notre culture domestique, couvrant la période des années 1960 à nos jours.

Pour enrichir l’expérience, des visites guidées sont proposées chaque samedi à 16h30. D’une durée de 45 minutes et adaptées à partir de 7 ans, ces visites sont gratuites.

Que vous soyez un passionné de design ou un novice curieux, laissez-vous guider par le conférencier, qui vous éclairera sur les luminaires des années 1960 à 1980.