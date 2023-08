Exposition Magic, Pokemon & Co : plongez dans l’univers des cartes à collectionner

Hauts-de-Seine (92)

Pour le 30e anniversaire de la première carte Magic, le Musée français de la carte à jouer d’Issy-les-Moulineaux (92), propose une exposition exceptionnelle, Magic, Pokémon & Co, jusqu’au 13 août 2023. Les visiteurs auront la possibilité de s’immerger dans l’univers captivant des jeux de cartes à collectionner, et de découvrir les trésors et les artistes qui ont façonné ce phénomène culturel mondial.

L’exposition intitulée Magic, Pokémon & Co. met en lumière un vaste éventail d’artistes ayant contribué à l’évolution de cet art unique. La création de la première carte a engendré un véritable phénomène de société autour des cartes à collectionner, rapidement rejoint par les célèbres franchises Pokémon et Yu-Gi-Oh. Au cœur de cette forme d’expression se trouvent des créateurs visionnaires tels que l’Américain Richard Garfield, l’esprit créatif derrière Magic : L’Assemblée, le jeu qui a jeté les bases de cette aventure. Grâce à Wizards of the Coast, Magic a vu le jour en 1993 avec l’ambitieux objectif d’offrir aux joueurs un nombre infini de cartes, leur permettant de constituer leur propre jeu et de s’émerveiller face à l’immensité des possibilités.

Au fil des décennies, cet engouement a donné naissance à une pléiade d’autres jeux de cartes originaux ou sous licences, chacun apportant une touche singulière à cet art interactif. Des jeux de rôles comme Intervention divine, Kabal et Mythos, en passant par les adaptations vidéoludiques avec Pokémon et Wakfu, jusqu’aux incontournables inspirés des univers cinématographiques tels que James Bond et Star Wars, sans oublier les adaptations de romans et de mangas tels que Le Seigneur des anneaux, Harry Potter et Yu-Gi-Oh !

L’exposition qui se déroule jusqu’au 13 août au Musée de la carte à jouer propose une immersion fascinante dans l’histoire des jeux de cartes à collectionner. Elle offre une initiation approfondie aux codes, aux règles et aux multiples histoires qui sous-tendent ce monde. Les visiteurs auront la chance de découvrir des pièces uniques que seuls quelques privilégiés ont pu approcher, tels que des œuvres originales et des cartes extrêmement rares, symboles de l’évolution continue de cet art interactif.

Les univers riches et variés de ces jeux de cartes prendront vie sous les projecteurs de l’exposition, révélant les figures emblématiques qui ont marqué cette aventure ludique. Des mondes fantastiques et futuristes, en passant par des créatures légendaires et des héros mythiques, chaque carte raconte une histoire unique qui a su captiver des millions d’adeptes à travers le monde.