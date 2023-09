Exposition Noël Coypel : peintre méconnu des grands décors de Versailles

Du 26 septembre 2023 au 28 janvier 2024, le Grand Trianon propose de découvrir l’œuvre de Noël Coypel, figure injustement oubliée du prestigieux et imposant Versailles de Louis XIV.

Château de Versailles, dist. RMN/ Christophe Fouin

Noël Coypel est un peintre méconnu, dont les œuvres, elles, sont loin d’être inconnues. Du Louvre aux Tuileries, en passant par Fontainebleau ou encore Versailles, il illumina de son art les lieux de pouvoir les plus emblématiques de la fin du XVIIe siècle, au service de Louis XIV en tant que peintre et décorateur durant une vingtaine d’années.

Après un passage à l’atelier de Charles Errard, qui lui donne l’occasion d’être inclus dans les commandes du roi, il gagne rapidement les faveurs de ce dernier, et prend en charge plusieurs tableaux pour les appartements du roi, ou encore ceux du cardinal Mazarin, et lors du mariage de Louis XIV, pour les plafonds de l’appartement de la reine. Il réalise, dans le goût du siècle, de grands décors sculptés, dorés et surtout peints : plafonds, peintures de chevalet, arts graphiques, cartons de tapisserie ; il s’exécute brillamment dans de nombreux domaines.

L’influence de Noël Coypel, fondateur d’une dynastie de peintres, s’étendra ensuite bien au-delà de ses réalisations. Membre de l’Académie royale de peinture et de sculpture, il a également dirigé l’Académie de France à Rome et l’Académie royale de peinture et de sculpture, laissant ainsi une empreinte durable sur la scène artistique de son époque.

Cette rétrospective, première exposition en France consacrée à la carrière de Noël Coypel, met en lumière 80 de ses créations. À travers une sélection soigneusement choisie de peintures, de dessins et de cartons de tapisserie, les visiteurs peuvent explorer les multiples facettes de son talent au sein du Grand Trianon et du château de Versailles, dans la salle des gardes de la Reine, au décor réalisé par Coypel lui-même. Des dispositifs numériques permettent même aux visiteurs de découvrir des décors aujourd’hui disparus.