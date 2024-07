Exposition Photo 2024 au Clos Saint-Pierre : admirez et votez pour votre coup de cœur

La Maison du Tourisme et du Patrimoine située à Montfort-l’Amaury dans les Yvelines (78) ouvre les portes du Clos Saint-Pierre jusqu’au 23 septembre pour accueillir une exposition exceptionnelle, mettant en avant une sélection de clichés issus du concours photo 2024. Cet événement est une célébration de la créativité et du talent des photographes, offrant aux visiteurs une expérience visuelle unique et engageante.

L’exposition, organisée la Maison du Tourisme et du Patrimoine de Montfort-l’Amaury, rassemble une variété de photographies captivantes, soigneusement choisies parmi les nombreuses soumissions au concours photo 2024. Les clichés exposés reflètent une diversité de styles, de thèmes et de perspectives, offrant un panorama riche et inspirant de l’art photographique contemporain. Les visiteurs ont l’occasion de découvrir des œuvres qui capturent des moments fugaces, des paysages majestueux, des portraits émouvants, et bien plus encore.

Jusqu’au 31 août, les visiteurs sont invités à participer activement à l’exposition en votant pour leur photographie préférée. Cette interaction directe permet aux spectateurs de devenir des acteurs de l’événement, en contribuant à l’attribution du prix du public. Chaque visiteur peut ainsi exprimer son appréciation pour les œuvres qui le touchent le plus, ajoutant une dimension participative et personnelle à l’exposition.

Le point culminant de cette exposition sera la remise des prix, prévue pour le samedi 21 septembre à 11 h 30. Lors de cette cérémonie, les lauréats du concours photo 2024 seront annoncés et récompensés pour leurs contributions exceptionnelles à l’art photographique. Le prix du public, déterminé par les votes des visiteurs, sera également dévoilé, rendant hommage à l’œuvre qui aura le plus séduit les spectateurs.

L’exposition photo 2024 au Clos Saint-Pierre est une occasion unique de plonger dans l’univers fascinant de la photographie contemporaine. Que vous soyez un amateur de photographie, un artiste en quête d’inspiration, ou simplement curieux de découvrir des œuvres d’exception, cet événement est fait pour vous.