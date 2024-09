Exposition S’print : quand sport et graphisme se rencontrent à la MABA

Jusqu’au 15 décembre 2024, la MABA (Maison d’Art Bernard Anthonioz), située à Nogent-sur-Marne dans le 94, ouvre ses portes à une exposition exceptionnelle intitulée : S’print. Cette exposition inaugure une saison où sport et graphisme s’entrelacent pour offrir une expérience visuelle et intellectuelle inédite.

Helmo

Profitant de l’engouement généré par les Jeux olympiques de Paris 2024, les espaces de la MABA se transforment en un terrain de rencontre peu courante entre deux univers souvent perçus comme antagonistes : le sport et la culture. Que ce soit à travers le choix d’une activité périscolaire, la programmation d’une soirée TV, ou même le vote d’un budget municipal, sport et culture s’opposent fréquemment, chacun cherchant à capter l’attention du public et à influencer ses pratiques.

L’exposition S’print explore comment le sport, avec ses besoins de visibilité et de distinction, se tourne vers le graphisme pour s’aligner sur la grille de départ, défendre ses couleurs, distribuer ses décorations, et organiser ses rencontres selon des règles esthétiques et pratiques. Les équipementiers sportifs possèdent leurs propres designers et bureaux de style, tandis que les supports visuels du sport développent des esthétiques variées, allant des médias de masse aux formes vernaculaires, devenant ainsi des marqueurs culturels ou sociaux.

À travers des œuvres et des installations, S’print examine comment le graphisme, bien que moins centré sur le mouvement et l’effort physique, n’a pas renoncé au spectacle ni à la performance. Le graphisme utilise l’image du sport pour évoquer l’effort, la confrontation et la physique des corps. L’exposition interroge les spectateurs sur la posture adoptée lors de la visite, sur les étirements, impulsions, flexions, tensions et pulsations subis par le regard et la pensée pour que, de l’un à l’autre, s’opère une passe… décisive.

En choisissant le hors-piste, S’print propose une exploration audacieuse du graphisme et du sport

Les visiteurs sont invités à découvrir des œuvres qui défient les conventions et repoussent les frontières entre le sport et l’art visuel. Préparez-vous à vivre une expérience enrichissante où l’effort et l’esthétique se rencontrent de manière surprenante.