Exposition sur l’abolition de la peine de mort : un tournant pour la justice

Seine-Saint-Denis (93)

Jusqu’au 4 septembre 2023, les Archives nationales présentent (sur deux sites) divers textes concernant l’abolition de la peine de mort en France.

Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris

Connue dans le monde entier comme étant le pays des droits de l’Homme, la France renforce sa position en abolissant la peine de mort à la suite du fameux discours du ministre de la Justice de l’époque, Robert Badinter, le 9 octobre 1981.

Premier président de gauche de la Ve République, François Mitterrand, élu le 10 mai 1981, par les Français, comptait parmi les 110 propositions figurant dans son programme un point essentiel : l’abolition de la peine de mort.

S’inscrivant dans la suite logique des idées promues durant la Révolution française, la loi Badinter souhaite en finir avec une « justice qui tue », une justice sanglante. Pour les révolutionnaires, la justice devait certes punir les crimes et les abus, mais devait également favoriser la réintégration. L’idée de justice se trouve alors associée à celle de rédemption, de réconciliation. Cet idéal de justice a laissé une empreinte poignante dans l’histoire, influençant l’évolution du système juridique français menant à l’abolition de la peine de mort.

En plus de vouloir se calquer sur l’idée de justice plus éthique, la peine de mort allait à l’encontre de divers principes fondamentaux de justice : cette sanction violait le droit à la vie et celui de mourir dignement. Cet acte représentait un meurtre prémédité mais également une punition collective.

L’abolition de la peine de mort marque un tournant dans l’histoire, et l’aboutissement du combat porté à bout de bras par diverses figures françaises, comme Victor Hugo. Pour reprendre ses dires, « partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine ; partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne » !

L’exposition lancée par les Archives Nationales illustre un combat toujours d’actualité, non plus en France, mais dans bien d’autres pays du monde. L’objectif est d’offrir l’accès et la compréhension des documents les plus emblématiques de la Nation.

Pour permettre l’accès au plus grand nombre, cette exposition se déroule sur deux sites, l’un à Paris et l’autre à Pierrefitte-sur-Seine (93).