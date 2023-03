Farangi : contrebasse et théorbe en concert à Athis-Mons

Essonne (91)

Le duo de musiciens Claire Antonini et Renaud Garcia-Fons a donné le 5 février dernier à Athis-Mons (91) son programme Farangi, à la croisée des musiques orientales et anciennes.

BL

Dans le cadre de la programmation « Jours baroques » des Bords de Scènes, la salle Lino-Ventura d’Athis-Mons (91) accueillait le 5 février 2023 un duo à cordes très original, composé de Claire Antonini au théorbe (une sorte de grand luth propre à l’époque baroque) et de Renaud Garcia-Fons à la contrebasse.

Tous les deux ont conçu il y a quelques années ce programme qui puise son inspiration des musiques orientales et baroques et qu’ils ont nommé « Farangi », mot persan pour désigner le voyageur venu d’Occident. Et, en effet, le voyage se fait à travers l’espace, avec des pièces inspirées de mélodies, de rythmes, ou plus largement d’ambiances turques, iraniennes ou syriennes comme ce « Reng-é shotor », inspiré d’un rythme traditionnel kurde rappelant le pas du chameau. Et le voyage se fait aussi dans le temps, les évocations se tournant aussi vers de fameux compositeurs pour théorbe comme Kapsberger ou Ennemond Gaultier, le mélange rappelant tantôt le baroque, tantôt les musiques orientales et tantôt le jazz.

Présentés en suite de trois ou quatre lors de ce concert, les morceaux s’enchaînaient naturellement, dans un rythme idéal pour l’auditoire. Devant un public varié où tous les âges étaient représentés, Claire Antonini et Renaud Garcia-Fons jouaient sans partition, en s’écoutant constamment l’un l’autre mais en se regardant peu, habitués à jouer ensemble et à donner ce programme.

La luthiste et théorbiste Claire Antonini est spécialiste de la musique française pour luth du XVIIe siècle et se produit aussi bien en soliste qu’au sein d’ensembles de musique ancienne. Quant au contrebassiste Renaud Garcia-Fons, il envisage depuis de nombreuses années son instrument comme soliste et se fait, pour la contrebasse, compositeur et arrangeur, comme sur Farangi ; il lui a même ajouté une 5e corde, plus aiguë, aux quatre habituelles.

Ainsi, au cours de ce concert, les cordes furent-elles utilisées de toutes les manières possibles : pincées, frottées, mais aussi frappées, le son de celles de la contrebasse transformé à l’aide d’une pédale d’effets, ou bien d’une simple feuille de papier glissée sur le manche, si bien que l’instrument de Renaud Garcia-Fons produit parfois un son dont on ne pourrait se douter qu’il provient d’une contrebasse si on ne l’a pas sous les yeux, celui-ci évoquant presque un instrument à vent.

Un moment musical envoûtant et chaleureux à retrouver dans un disque paru en 2019.

• Concert donné le 5 février 2023 salle Lino-Ventura, à Athis-Mons (91), organisé par la structure culturelle Les Bords de Scènes