Seine-Saint-Denis (93)

Les archives départementales de la Seine-Saint-Denis, situées à Bobigny, présentent cette année l’exposition Femmes en lutte ! Images de grèves et de manifestations (1936-1987).

Pierre Trovel – Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Si les luttes des femmes pour leurs droits sont aujourd’hui bien connues, leurs combats dans le monde du travail le sont peut-être moins, et l’exposition qui se tient actuellement aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis a pour but de les mettre en lumière.

Tout au long du XXe siècle, des femmes au travail ont lutté pour leur place. Présentes dans les grands moments de lutte de la société française qu’ont été le Front populaire, la Libération ou Mai-68, elles ont aussi manifesté lors de combats plus conjoncturels, dans le textile, la métallurgie, ou encore le mouvement des banques de 1974.

L’une des principales revendications de ces mouvements féminins de lutte a été celle de la reconnaissance de leur qualification. Que ces femmes aient été ouvrières, infirmières ou travaillant dans les services publics, leur travail a longtemps été déconsidéré du fait même de leur genre. Essentialisées et réduites à leur rôle maternel et domestique, elles sont supposées particulièrement aptes à certains métiers, sans que leurs compétences ne soient reconnues : « Les ouvrières sont ainsi considérées comme “naturellement” adaptées aux “tâches répétitives et simples”, comme l’écrit le CNPF, l’ancêtre du MEDEF en 1971 », note Fanny Gallot, historienne, spécialiste de l’histoire des femmes et des mobilisations. L’exposition aborde également la part des femmes dans le syndicalisme et l’importance du travail « gratuit » imposé par leur vie familiale dans leurs mouvements de lutte : garde des enfants, cuisine, etc.

Les archives présentées sont principalement des photos, issues du fonds photographique du journal L’Humanité et de l’Institut de l’histoire sociale de la CGT : portraits, slogans, objets ou outils de travail détournés au cours de cinquante ans de grèves, de manifestations et d’occupations d’usine sont ainsi révélés.

Des tables rondes et des visites guidées accompagnent cette exposition.

En pratique

Jusqu’au 31 décembre 2023

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

54, avenue du Président-Salvador-Allende à Bobigny (93)

Plus d’informations ici