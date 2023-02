« Femme(s) ! » : le musée Maurice Denis met les femmes à l’honneur à Saint-Germain-en-Laye

Le projet Orsay Grand Ouvert, mené par les musée d’Orsay et de l’Orangerie, a pour ambition de transmettre la connaissance et le plaisir de la découverte des œuvres d’art aux jeunes générations. Partager des savoirs, permettre à l’art de devenir accessible et mettre en valeur certaines collections : voilà un aperçu des objectifs de ce musée « grand ouvert ».

Pour contribuer à ces avancées, le nouveau Centre de ressources et de recherches du musée d’Orsay propose plusieurs axes de travail avec d’autres établissements afin d’entrecroiser les connaissances.

Parmi ces axes de travail, il y a celui-ci : « Artistes femmes : un autre regard ». En lien avec plusieurs expositions (dont celle sur Rosa Bonheur qui s’est terminée en janvier au musée d’Orsay), ce parcours illustre comment les femmes ont su imposer leur talent dans la peinture, la sculpture ou les arts décoratifs. Une manière de redécouvrir ces artistes talentueuses, parfois célèbres, oubliées ou méconnues.

Jusqu’au 2 juillet 2023, à Saint-Germain-en-Laye (78), le musée départemental Maurice Denis met les femmes à l’honneur avec l’exposition « Femme(s) ! », toujours dans le cadre des visites « Artistes femmes : un autre regard ».

« Objet de désir et de mystère, les femmes sont omniprésentes dans la peinture de Maurice Denis et de ses contemporains, néo-impressionnistes, synthétistes et symbolistes : mère, compagne, sœurs ou belles-sœurs, amies, modèles, élèves ou simples figures d’inspiration ».

Cette exposition met en lumière les œuvres de la collection du musée Maurice Denis sous un autre regard : en effet, des cartels donnent la parole aux femmes représentées dans les œuvres. Une médiation originale, qui permet de découvrir des peintures rarement montrées, des œuvres restaurées ainsi que de nouvelles acquisitions présentées au public pour la première fois.

Du 10 septembre 2022 au 2 juillet 2023

Musée départemental Maurice Denis, 2 bis rue Maurice Denis, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Plus d’informations sur https://www.musee-mauricedenis.fr/