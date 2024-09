Festival America 2024 : regards croisés entre Europe et Amérique

Le festival America, rendez-vous des amoureux de la littérature d’outre-Atlantique, revient à Vincennes du 26 au 29 septembre prochain. Cette nouvelle édition, placée sous le signe des relations entre l’Europe et l’Amérique, promet des échanges riches et variés.

Tous les deux ans depuis 2002, le festival America a pour ambition d’inviter de grands écrivains de l’Amérique du Nord à rencontrer leur lectorat français dans différents lieux de la ville de Vincennes (94). L’édition 2024 met l’accent sur les liens entre l’Europe et l’Amérique. Les auteurs invités, venus des deux continents, partageront leurs visions du monde et leurs espoirs pour l’avenir. Car si les défis sont nombreux, la littérature reste un formidable vecteur de dialogue et de compréhension mutuelle.

Cette année, le festival a vu les choses en grand en invitant des auteurs de renommée internationale. Colson Whitehead, double prix Pulitzer, ouvrira les festivités avec une soirée dédiée à Harlem, le quartier qui l’a vu grandir. Erri De Luca, quant à lui, reviendra sur son dernier roman, La Règle du mikado, qui explore notamment la crise migratoire. Le maître du roman noir, James Ellroy, sera également de la partie pour discuter avec Hervé Le Corre des mérites du genre policier. D’autres grands noms comme Salman Rushdie, Cristina Comencini ou encore Hernan Diaz sont attendus.

La littérature comme réponse aux crises

À l’heure où le monde traverse de multiples crises, le festival America se positionne comme un espace de réflexion. Comment la littérature peut-elle nous aider à comprendre et à traverser ces épreuves ? Les auteurs invités tenteront d’apporter des éléments de réponse, en explorant notamment les thèmes de l’identité, de la mémoire et de l’engagement.

Au-delà des rencontres avec les auteurs, le festival propose un programme diversifié :

Des ateliers d’écriture ;

Un salon du livre ;

Des spectacles ;

Des cafés littéraires.