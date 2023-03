Festival Hors limites : rencontres littéraires en Seine-Saint-Denis

Seine-Saint-Denis (93)

Le festival de rencontres et événements autour de la littérature en Seine-Saint-Denis revient pour une nouvelle édition, du 24 mars au 15 avril 2023.

DR

Au cœur de ce festival, les bibliothécaires de la Seine-Saint-Denis, qui travaillent tout au long de l’année à faire des liens entre leurs publics et la littérature d’aujourd’hui sous toutes ses formes, dans un constant effort d’échange et d’horizontalité. La programmation, particulièrement riche, rend ainsi visible le travail des bibliothécaires avec plus d’une centaine d’événements programmés dans 70 lieux, parmi lesquels plus de 40 bibliothèques et médiathèques du département.

Organisé par l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis et soutenu par le département, le festival propose une programmation entièrement gratuite et diversifiée, ce qui le rend ouvert à tous les profils de lecteurs.

Parmi la pléthore de propositions, retenons les « Parcours littéraires », série de rencontres sur une demi-journée, avec trajet en navette d’un point à un autre, comme le « street wordout ». Le 1er avril, suivez Nicolas Richard dans un parcours sportif et littéraire dans les bibliothèques et les équipements sportifs du 93 ! Avec, parmi les étapes, une performance chantée et jouée intitulée Commentaires (Un Coup de Tête jamais n’abolira le Hasard), autour de la finale de la Coupe du monde de football, entre la France et l’Italie en 2006.

La musique tient une grande part dans cette manifestation. Ainsi de la rencontre littéraire et musicale avec le poète Olivier Liron, déambulation de salle en salle du conservatoire Francis-Poulenc de Rosny-sous-Bois, le 26 mars ; de la lecture musicale avec Sylvain Pattieu, auteur d’un récit qui restitue l’histoire de pirates de l’air afro-américains et Orso Jesenska, musicien, le 1er avril à Noisy-le-Sec ; de la « lecture karaoké » avec l’écrivaine Emmanuelle Bayamack-Tam, le 7 avril à la médiathèque Robert-Desnos de Montreuil ou bien encore la lecture musicale, donnée les 12 et 13 avril par l’écrivain Pierre Ducrozet et le musicien et DJ Rubin Steiner.

On pourra aussi s’intéresser à la rencontre avec Wendy Delorme et Fanny Chiarello autour d’un texte écrit à quatre mains sur la rupture amoureuse, le 6 avril à Montreuil ; à l’échange avec Diaty Diallo, autrice d’un roman urbain, Deux secondes d’air qui brûle, le 8 avril à Clichy-sous-Bois ; à la conversation avec Camille Froidevaux-Metterie sur son roman s’intéressant au recours à la PMA des femmes célibataires, le 13 avril aux Lilas ou enfin à la discussion entre Audrey Chenu, boxeuse, et Béatrice Barbusse, sociologue, consacrée au sexisme dans le sport, le 14 avril à Tremblay-en-France.

Le programme est également riche en ateliers participatifs, à destination des adultes comme des enfants.

Pour en savoir plus : https://www.hors-limites.fr/.