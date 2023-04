Festival L’Œil urbain à Corbeil-Essonnes : une 11e édition qui s’intéresse à l’habitat

Essonne (91)

Alexa Brunet / transit

Le festival de photographie de Corbeil-Essonnes revient pour sa onzième édition dans un parcours à travers la ville, du 31 mars au 20 mai 2023.

L’édition 2023 du festival L’Œil urbain, qui vient de débuter, a pour thème « Habiter », une thématique proposée par Sébastien Van Malleghem, le photographe en résidence à Corbeil-Essonnes depuis un an et qui a travaillé sur les plus démunis de la ville : « des hommes, des femmes, quasiment devenus des ombres, prostrées sous un arbre ou un pont ; des réfugiés, sans domiciles devenus squatters, qui disputent aux rats le confort de locaux à poubelles ; des parents anéantis, qui abritent le sommeil de leurs enfants sur la banquette arrière d’une voiture… » !

Le festival consiste en une dizaine d’expositions réparties dans plusieurs lieux de la ville, chacune présentant un travail différent : celui de Sébastien Van Malleghem, donc, mais aussi le programme des Housing Development Board à Singapour sous l’œil de Françoise Huguier, la vie en ZAD par Juliette Savy, les habitats alternatifs par Alexa Brunet ou encore la question de l’habitat dans un pays en guerre, l’Ukraine, par le photoreporter Rafael Yaghobzadeh.

Jusqu’au 20 mai 2023

Corbeil-Essonnes

https://www.loeilurbain.fr/