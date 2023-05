Festival Utopi·e à Pantin : mille nuances de genre

Seine-Saint-Denis (93)

Utopi.e/Magasins Généraux

Les Magasins Généraux de Pantin nous donnent rendez-vous pour la seconde édition du Festival Utopi·e, du mercredi 24 au dimanche 28 mai prochain.

Au programme : expositions, performances, DJ sets, rencontres, lectures et ateliers ! Un lieu d’ébullition qui rassemble tous les acteurs et actrices de la pensée LGBTQIA+ : théoricien·nes, artistes-plasticien·nes, vidéastes, commédien·nes et bien d’autres.

Côté exposition, le festival invite à découvrir la scène artistique queer à travers 10 artistes, dont les créations novatrices, qui éclairent leurs rêves et idéaux, bousculent nos représentations.

Lors de chaque édition, un appel à contributions est lancé, dans lequel le jury sélectionne les artistes. Cette année, ce sont Maïc Baxane, Nelson Bourrec Carter, Aëla Maï Cabel, Audrey Couppé de Kermadec, Naelle Dariya, Sido Lansari, Elijah Ndoumbe, No Anger, Jordan Roger Barré et Kianuë Tran Kiêu qui ont été choisi·es pour présenter leur travail. Une multiplicité de visions, de récits personnels et de formats réunis dans une approche artistique proactive, voire militante, nécessaire pour transformer la société de demain.

Cet événement est également l’occasion d’accompagner et de s’engager auprès des artistes, qui pourront notamment participer à des expositions dans les galeries Balice Hertling, Praz Delavallade et sans titre à Paris cet hiver, ainsi qu’à une résidence de deux semaines à la Maison Artagon dans le Loiret.

Infos pratiques :

Du 24 au 28 mai 2023

Magasins Généraux, 1 rue de l’Ancien Canal, 93055 Pantin