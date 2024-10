Fête de la pomme à Fontenay-lès-Briis : une célébration du patrimoine et de la nature

Le dimanche 6 octobre 2024, de 10 heures à 16 heures, le carrefour de Soucy à Fontenay-lès-Briis dans l’Essonne (91) se transformera en un lieu de fête et de convivialité pour célébrer la Fête de la Pomme.

Fête de la pomme, Fontenay-lès-Briis

Cet événement annuel, ouvert à tous, promet une journée riche en animations et découvertes autour de la pomme, fruit emblématique de nos vergers. La fête de la pomme est bien plus qu’un simple rassemblement. C’est une véritable célébration du patrimoine ancien, où traditions et savoir-faire locaux sont mis à l’honneur. Les visiteurs auront l’occasion de participer à des activités variées et enrichissantes :

Buvette et crêpes sucrées : savourez de délicieuses crêpes et rafraîchissez-vous à la buvette, tout en profitant de l’ambiance festive.

Repas sur place : partagez un moment convivial autour d’un repas simple mais savoureux, préparé pour l’occasion.

Fabrication de jus de pomme : apportez vos pommes, poires et autres fruits à presser et découvrez le processus de fabrication du jus de pomme frais, qui sera ensuite distribué gratuitement au public. Une activité interactive qui plaira aux petits et grands !

Expositions de pommes et d’outils anciens : admirez une collection de pommes de différentes variétés et découvrez les outils traditionnels utilisés autrefois pour la récolte et la conservation des fruits.

Atelier de conservation de la pomme : apprenez les techniques ancestrales pour conserver les pommes et autres fruits, afin de profiter de leurs bienfaits toute l’année.

Atelier cuisine : participez à des ateliers culinaires où vous pourrez apprendre à cuisiner de délicieuses recettes à base de pommes.

La fête de la pomme est un événement familial, pensé pour rassembler toutes les générations. Que vous soyez passionné par l’histoire locale, amateur de bons produits ou simplement à la recherche d’une sortie agréable en famille, cette journée est faite pour vous. Les animations et jeux proposés sont entièrement gratuits, permettant à chacun de profiter pleinement de l’événement.

Fontenay-lès-Briis vous invite à venir célébrer la pomme dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Apportez vos fruits à presser, votre bonne humeur, et préparez-vous à passer une journée mémorable, placée sous le signe de la tradition et de la nature.