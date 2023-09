Fête des archives aux Laboratoires d’Aubervilliers

Seine-Saint-Denis (93)

Les Journées européennes du patrimoine, le 16 septembre 2023, seront cette année l’occasion de fêter les 30 ans d’existence des Laboratoires d’Aubervilliers, espace culturel emblématique de la performance contemporaine.

Laboratoires Aubervilliers

Conçu comme un espace d’exposition, de recherche, d’expérimentation et de production, Les Laboratoires s’inscrivent dans de multiples domaines tels que la danse, le théâtre, les arts visuels, et la musique.

Pour cette édition anniversaire, les Laboratoires ont concocté un riche programme, invitant le public à plonger dans trois décennies d’archives, de créations et de collaborations artistiques. Situés dans le département de la Seine-Saint-Denis, ils ouvriront leurs portes de 14h à 18h pour une journée de découvertes, comprenant une grande braderie des archives papier, des projections-vidéos et des visites guidées.

L’un des moments forts de cette journée sera sans doute la performance de Jude Joseph, conteur et chanteur d’origine haïtienne, qui partagera aux petits et aux grands les histoires de son enfance, inspirées par sa vie en Haïti et en France. Il invitera les spectateurs à un voyage musical et narratif en créole et en français : une occasion rare d’explorer la richesse de la culture haïtienne au cœur d’Aubervilliers. En souvenir de toutes les créations passées et de tous les artistes invités, des textes, photographies, vidéos, débats, et autres objets audiovisuels en tout genre seront également projetés en continu dans la grande salle des Laboratoires.

Une belle occasion de découvrir les Laboratoires, autrefois une des usines les plus imposantes d’Aubervilliers, transformé en un centre d’art en 1993. Avec des espaces divers comme le Jardin, le four à pain, ou le potager, les Laboratoires sont devenus un lieu de convergence pour les artistes et les amateurs d’art.