« Fiat Lux » : une exposition sur la lumière au Centre Tignous d’Art Contemporain

Seine-Saint-Denis (93)

Centre Tignous d’Art Contemporain

À Montreuil (93), le Centre Tignous d’Art Contemporain propose quatre à cinq expositions collectives par an, mettant en avant une création artistique actuelle et accessible à tous.

Le bâtiment est contemporain, à l’image de l’espace culturel : il s’agit d’une belle maison de maître datant du XIXe siècle, à laquelle a été adjointe une structure en acier corten. Situé à quelques pas du XXe arrondissement parisien ou encore de Vincennes, il est facile de s’y rendre.

Depuis le 20 janvier et jusqu’au 15 avril 2023, le Centre Tignous d’Art Contemporain accueille l’exposition lumineuse « Fiat Lux ». Une locution latine présente au début de la Genèse et qui signifie « Que la lumière soit ». Et la lumière fut !

Qu’est-ce que la lumière, quels sont ses symboles et ses origines ? Julien Taïb, consultant indépendant en cultures numériques, a lancé le projet de cette exposition et a « mis en lumière » l’œuvre de dix artistes issus des arts contemporains numériques.

Installations technologiques ou électroniques, la lumière est ici traitée sous toutes ses facettes. Le parcours s’ouvre sur l’œuvre de Félicie d’Estienne d’Orves, « une diapositive éclairée à la bougie rappelant la flamme originelle et le mythe de Prométhée ». Suivent alors des vidéos, des éclipses ou encore des néons : on retrouve alors le travail de François Morellet, « figure tutélaire des arts cinétiques et optiques ». Lampes et tubes lumineux sont omniprésents et font rayonner le Centre Tignous.

La dernière salle dévoile l’immense installation d’Olivier Ratsi, intitulée : La Chute d’Icare, et qui éblouit les spectateurs, ce spectre lumineux, entièrement composé de néons, permet à la lumière d’arriver jusqu’à nous.

Une réflexion portée sur la lumière, qui depuis le commencement, a été symbole de vie et de divin.

Centre Tignous d’Art Contemporain, 16 rue de Paris, 93100 Montreuil

Jusqu’au 15 avril 2023

Plus d’informations sur https://centretignousdartcontemporain.fr/