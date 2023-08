Focus sur la place de l’enfant en banlieue dans la nouvelle exposition de La Maison de banlieue et de l’architecture à Athis-Mons

Essonne (91)

Jusqu’au 16 décembre 2023, la Maison de banlieue et de l’architecture d’Athis-Mons (91) présente sa nouvelle exposition : La banlieue des enfants. La place de l’enfant en banlieue, histoire et réflexions. Un voyage au travers du temps pour se questionner et essayer de comprendre les enjeux et la place des enfants dans la ville.

La Maison de banlieue et de l’architecture est un centre d’interprétation de l’environnement urbain, du patrimoine en banlieue et de l’architecture. Tout au long de l’année, balades, visites, ateliers et autres événements sont proposés pour découvrir la banlieue autrement.

Cette année, les enfants sont à l’honneur dans leur nouvelle exposition La banlieue des enfants. La place de l’enfant en banlieue, histoire et réflexions. L’exposition souhaite retracer l’évolution de la place des enfants dans un paysage citadin et plus précisément en banlieue. Citoyens à part entière, les enfants jouissent de droits : au temps libre, au jeu, à l’expression… Ces droits semblent parfois bafoués dans un espace urbain trop souvent orienté autour des besoins des adultes.

Cette exposition s’interroge sur les lieux dédiés aux enfants et met en lumière des initiatives qui leur permettent de s’approprier leur cadre de vie. Les sculptures-jeux de L’Haÿ-les-Roses ou la base de loisirs du Port aux Cerises sont notamment présentés. L’exposition retrace également les initiatives plaçant les enfants au cœur de leur réflexion, tels que la « Rue aux enfants » de l’association Pakap à Draveil ou le projet de cours de récréation Oasis à Paray-Vieille-Poste.

L’un des objectifs de l’exposition est de donner la parole aux enfants d’hier et d’aujourd’hui et de nous inviter à lire la banlieue à leur hauteur. Pour cela, un film réalisé par l’association Cinéam est projeté au sein de l’exposition. Le film s’attarde sur le ressenti et le vécu des enfants de banlieue, dans un espace s’avèrant inadéquat à leurs besoins.

L’exposition prend donc la forme de dessins, témoignages, ouvrages, rencontres, réflexions et panneaux accompagnés de documents inédits (archives, cartes postales, carte sensible…) autour de la thématique de la place de l’enfant en banlieue. Un programme de visites et de balades pour le tout public est également proposé par l’équipe de médiation.

Cette exposition est une ouverture au champ des possibles pour les enfants d’hier, d’aujourd’hui, et de demain.