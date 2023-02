Frank Margerin et Jean-C. Denis s’invitent à la Villa Médicis

Val-de-Marne (94)

La bande dessinée est à l’honneur en ce début d’année à Saint-Maur-des-Fossés (94).

En effet, la Maison des arts et de la culture, la Villa Médicis, expose jusqu’au 5 mars prochain deux grands auteurs de BD, Frank Margerin et Jean-C. Denis ; et fait communier leurs passions communes pour le dessin, les histoires et la musique…

Ces deux grands auteurs auréolés de nombreux prix, dont chacun a reçu le Grand prix du festival international de la bande dessinée de la ville d’Angoulême, ont en commun la passion pour le rock’n’roll !

À Saint-Maur-des-Fossés, seront dévoilées et mises en parallèle un grand nombre de leurs planches à dessins, dans le cadre d’une exposition consacrée à leurs parcours éclectiques entre albums de BD, musique, illustrations et projets de chansons.

Jean-C. Denis a créé dans les années 1980 le personnage de Luc Leroi, un antihéros dont le personnage s’inspire de l’auteur lui-même ! Il croque avec humour son époque et ses déboires amoureux.

Quant à Frank Margerin, vous aurez sans doute tous reconnu Lucien, son héros, ce rockeur au grand cœur, à la banane gominée si reconnaissable…

À travers ces deux personnages, ce sont deux antihéros que la musique réunit et qui prennent vie sous les feutres de ces deux auteurs.

Cette mise en perspective est un moyen de faire résonner des personnages qui n’ont pas pris une ride et qui sauront ravir petits et grands. Alors n’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir Lucien et Luc Leroi qui ont pris résidence à la Villa Médicis, en attendant peut-être de s’installer à celle de Rome…

Exposition jusqu’au dimanche 5 mars 2023. Ouverte du mardi au dimanche, de 14h à 18h

Maison des arts et de la culture-Villa Médicis, 5 rue Saint-Hilaire, 94100 Saint-Maur

Tél. : 01 45 11 43 31 |01 45 11 65 91

Tarifs : plein 7 €, réduit 4 €, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans