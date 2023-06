Garden Parvis : un festival pour fêter l’arrivée de l’été !

Hauts-de-Seine (92)

Qui a dit que La Défense n’était pas un lieu de plaisir ? Du 29 juin au 29 juillet 2023, au pied de la Grande Arche à Paris La Défense, se tiendra le festival Garden Parvis, où lives musicaux, expositions et jeux en tout genre seront au programme. Pas moins de 200 événements et ateliers seront mis à disposition pour le plaisir des petits et des grands !

Dans ce lieu de vie éphémère et chaleureux s’établiront plusieurs ambiances :

Farniente

Comme les chaises longues et hamacs placés un peu partout dans les espaces végétalisés vous y encouragent, vous pourrez vous prélasser au soleil, afin de profiter d’un bon livre ou de siroter un verre bien frais, commandé dans l’une des cabanes en bois installées pour l’occasion. Pour profiter du festival entre amis ou entre collègues, entre terrain de pétanque, ping-pong en libre accès, ou afterwork bingo, les options ne manquent pas !

Et que serait un festival sans paillettes ? De la soirée maquillage au vide-dressing spécial influenceurs, vous aurez de quoi soigner votre look, dans une atmosphère festive et décontractée qui sent bon l’été.

Concerts et spectacles :

Côté musique, l’événement n’est pas en reste. On pourra voir défiler le cabaret clubbing de Madame Arthur, avec un répertoire français allant de Mylène Farmer et Céline Dion à Aya Nakamura, ou encore de nombreux lives et DJ sets animés par RFM, comme celui à l’ambiance disco de Corinne, qui réveillera vos instincts groove lors de la soirée d’ouverture.

Parce que la passion de la musique se partage, on trouvera également des karaokés et des ateliers éveil pour les enfants, entre musique, danse et théâtre.

Food and drinks :

Qui dit festival dit évidemment bars éphémères et foodtrucks : les stands proposeront des plaisirs sucrés et une cuisine du monde, de l’Italie au Maroc, en passant par le Mexique et l’Asie. Sans oublier les cocktails estivaux et bières artisanales de l’immense bar central.

À ne pas manquer également : le petit-déjeuner du 14 juillet, avec une vue inégalable sur la parade aérienne !