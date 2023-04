Grandes Eaux et jardins musicaux au Château de Versailles

Yvelines (78)

« Ce fut un jardin avant d’être un château, une fête avant d’être un jardin, une nuit avant d’être mille soleils. Si l’on veut comprendre Versailles, il faut d’abord se promener dans ses jardins » !

Le printemps est enfin arrivé, et c’est le premier avril que débutent les festivités autour des fontaines et des jardins au Château de Versailles. Des promenades qui s’annoncent enchanteresses ! Du 1er avril au 29 octobre 2023, de 10h à 19h, venez découvrir le « bal » des fontaines du Château de Versailles, mises en eau « au rythme des musiques qui les ont autrefois animées ». Une chorégraphie entre jeux d’eau et musique dont la magie opère toujours, même 400 ans après…

Pour cette occasion, certains bosquets sont exceptionnellement ouverts au public. Imaginés par André Le Nôtre, les bosquets sont de « petits espaces clos dissimulés au cœur du jardin boisé du Château. […] Décorés de fontaines, de vases et de statues, ces bosquets auxquels on accède par des allées discrètes apportent la surprise et la fantaisie à l’intérieur du Jardin Royal. Louis XIV et sa cour avaient l’habitude de s’y rendre pour […] écouter de la musique ou danser ».

Ce sont les fontainiers, munis d’une clé lyre, qui donnent vie aux 55 fontaines et bassins et leurs 600 jeux d’eau. Un même geste exécuté depuis des siècles, qui permet l’ouverture des vannes en synchronisation avec la musique. De quoi ravir petits et grands ! Quelques fontaines et bassins sont mis en eau toutes les 10 minutes ou 15 minutes, toute la journée ; d’autres à des horaires précis, soit le matin ou l’après-midi.

La musique des plus grands compositeurs baroques, de Lully à Haendel, accompagnera également vos balades dans les différents jardins, pour une immersion parfaite dans l’époque du Roi Soleil…

À ne pas confondre avec le spectacle des Grandes Eaux nocturnes, qui lui aura lieu du 10 juin au 16 septembre 2023, de 20h30 à 23h05. Une soirée inoubliable qui sera bientôt présentée au Château de Versailles.

Du 1er avril au 29 octobre 2023

Château de Versailles, Place d’Armes, 78000 Versailles