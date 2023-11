Guillaume Herbaut : un œil sur la Ve République

Jusqu’au 30 décembre, la médiathèque Elsa Triolet de Bobigny accueille une exposition captivante qui se penche sur la représentation actuelle de la République française. Réalisée par le photographe et journaliste français, Guillaume Herbaut, cette exposition intitulée : « La Ve » offre un regard critique sur les bouleversements politiques et sociaux qui secouent notre nation.

Guillaume Herbaut / Agence VU’

Si la Constitution de la Ve République française, en place depuis 65 ans après son adoption en 1958, a longtemps symbolisé une période de progrès, de nombreuses voix remettent aujourd’hui en cause sa légitimité. La fracture sociale, la montée du populisme et la crise des Gilets jaunes ont érodé l’image d’une France unie et stable, l’éloignant de sa devise : « Liberté, égalité, fraternité ».

Guillaume Herbaut, membre de l’Agence VU’ et talentueux photographe, s’attache dans cette exposition à décortiquer ces soubresauts de la vie politique et sociale du pays, tout en explorant la manière dont la République française se perçoit. Né en 1970, Guillaume Herbaut est un membre fondateur de l’Œil Public et a déjà reçu des prix et distinctions prestigieux au cours de sa carrière.

Parmi ses réalisations notables, son ouvrage intitulé : Tchernobylsty a reçu le prix Kodak de la critique en 2001 et a été publié au Petit Camarguais en octobre 2003. L’année suivante, Herbaut a remporté le Fuji Book Prize, consolidant ainsi sa réputation internationale. Ses photographies ont été exposées dans des institutions de renom à travers le monde, notamment au Jeu de Paume à Paris et à la Silverstein Gallery de New York.