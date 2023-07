Handimixt 2 au Parc de Saint-Cloud

Hauts-de-Seine (92)

Dans le cadre de la promotion des Jeux paralympiques de Paris 2024 et afin de sensibiliser le plus grand nombre à l’inclusion, le Lions Club de Saint-Cloud, Garches, Vaucresson organise la deuxième édition de la rencontre Handimixt, une rencontre de paratennis le mercredi 5 juillet de 16h à 20h.

Dans le cadre enchanteur du Parc de Saint-Cloud sur les courts du Stade Français « La Faisanderie », des équipes de doubles, composées d’un joueur adulte en fauteuil et d’un jeune joueur valide, se rencontreront en marge de l’Open Stade Français.

L’objectif de cette rencontre est multiple et cherche à rassembler le plus grand nombre autour de notions importantes telles que le sport, l’inclusion, le respect des individus dans leur altérité ou encore vivre une complémentarité dans nos rapports intergénérationnels.

Le tennis handisport a été créé dans les années 1980 et connaît un succès international avec plus de 45 pays pratiquant la discipline aujourd’hui. Il se joue en simple et en double, en loisir ou en compétition le plus souvent dans des clubs affiliés à la Fédération française Handisport. Les règles sont identiques à celle de la FFT, avec une spécificité, la possibilité pour les joueurs d’utiliser 2 rebonds.

Le tennis handisport s’adresse à la plupart des personnes atteintes de déficience physique avec une pratique obligatoire en fauteuil roulant. Les personnes ayant une atteinte fonctionnelle des membres supérieurs et inférieurs vont utiliser une orthèse pour fixer la raquette à leur main, et joueront dans la catégorie Quads.

Les sourds et malentendants constituent, quant à eux, une nouvelle catégorie.

Le tennis en fauteuil roulant était un sport de démonstration aux Jeux paralympiques de Séoul en 1988 et est devenu un sport officiel aux Jeux paralympiques de Barcelone en 1992. En 2016, le France a remporté deux médailles d’or dans cette discipline et une médaille d’or pour le double homme à Rio.

De belles années sont à venir pour cette discipline grâce aux innovations technologiques sur les fauteuils et un réel engouement pour ce sport comme le démontre chaque année le tournoi qui se tient à Roland Garros en même temps que les internationaux de tennis et la retransmission en direct de la finale sur France télévision.

Alors si vous souhaitez vous mesurer à de véritables « pros » de la petite balle jaune ou si vous souhaitez juste passer un bon moment sur les courts mythiques du Stade Français de La Faisanderie, dans le cadre des qualifications d’un tournoi international des – de 14 ans et ainsi profiter des infrastructures du Stade Français, réservez votre place à l’adresse suivante : [email protected]l.com