Hauts-de-Seine : Rendez-vous aux jardins 2023

Hauts-de-Seine (92)

Ministère de la Culture

Les « Rendez-vous aux jardins », donnés par le ministère de la Culture dans les plus beaux parcs et jardins de France, sont de retour pour une 20e édition. Cette année, le thème est sonore : il s’agit des « musiques du jardin ». On imagine alors des installations musicales spécialement mises en place pour l’événement, avec des balades accompagnées du chant des oiseaux ou du clapotis de l’eau…

Ces Rendez-vous aux jardins ont plusieurs objectifs : « mettre en valeur la richesse et la variété des parcs et jardins, historiques et contemporains, sur tout le territoire ». Mais aussi « sensibiliser les visiteurs aux multiples actions mises en œuvre par le ministère de la Culture, les collectivités territoriales et les propriétaires, privés et publics, pour conserver, restaurer, créer des jardins et transmettre des savoirs et des savoir-faire ».

Les Hauts-de-Seine ont décidé de rejoindre l’événement, en mettant en lumière ses espaces de nature exceptionnels.

Du vendredi 2 juin au dimanche 4 juin 2023, il sera possible de découvrir ou redécouvrir l’arboretum de la Vallée-aux-Loups et le jardin de la Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, le jardin du musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt ou encore le parc de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux.

Au programme, des animations destinées aux petits et grands ! Pour les visiteurs à la main verte, il sera possible d’assister à des semis de lentilles, de calebasses et de convolvulacées ainsi qu’à la démonstration de la mise en forme des bonsaïs. Des visites guidées sont également prévues, notamment dans les serres. Enfin, des ateliers et conférences seront donnés dans les différents lieux pour se familiariser avec les jardins et la biodiversité.

À la Maison de Chateaubriand, les plus jeunes pourront écouter de jolis contes sur les abeilles afin d’en apprendre plus sur les secrets de ces butineuses…

Des performances musicales, accompagnées d’instruments créés en matériaux naturels, rythmeront les allées et venues des visiteurs afin de répondre au thème donné, celui des fameuses « musiques du jardin ».

Plus d’informations sur https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/