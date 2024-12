Henri Marret, un art déco ancré à St-Germain-en-Laye

Henri Marret / Musée Ducastel Vera

Le musée municipal Ducastel-Vera de St-Germain-en-Laye célèbre jusqu’au 15 décembre 2024 l’œuvre foisonnante d’Henri Marret : un peintre, graveur et fresquiste, figure emblématique de l’Art Déco qui a profondément marqué la vie culturelle de la région.

Né à Paris en 1878, Henri Marret a rapidement été attiré par la création artistique. Formé aux Beaux-Arts, il s’est imposé comme un artiste complet, maîtrisant aussi bien la peinture à l’huile que la fresque ou la gravure. Ses œuvres, souvent inspirées par la nature et les paysages de Fourqueux, où il s’est installé après la Première Guerre mondiale, témoignent de sa sensibilité toute particulière et dirigée vers le renouveau de l’art moderne.

Mais Henri Marret n’était pas qu’un artiste. Engagé dans la vie publique, il a été maire de Fourqueux pendant plusieurs années, marquant de son empreinte l’histoire de cette commune. Cette exposition est donc l’occasion de redécouvrir un homme aux multiples facettes, un artiste complet et un citoyen engagé.

Si l’art déco est un style facilement reconnaissable, l’exposition invite à dépasser les clichés et à explorer la diversité des courants artistiques des années 1920-1930. Henri Marret, aux côtés de ses contemporains comme Paul Vera ou Maurice Denis, a contribué à renouveler profondément le langage pictural.

Pour accompagner cette exposition, le musée propose un programme d’animations riche et varié : visites guidées, conférences, ateliers pour enfants… De quoi satisfaire tous les publics et approfondir ses connaissances sur l’œuvre d’Henri Marret et sur l’art déco en général.

Cette exposition est une invitation à découvrir ou à redécouvrir l’œuvre d’un artiste majeur du XXe siècle. En mettant en lumière le lien étroit entre Henri Marret et la ville de Fourqueux, elle souligne l’importance du patrimoine artistique local et invite à s’interroger sur la place de l’art dans notre société.