Histoires vraies : lorsque l’art défie fiction et réalité au Mac

Val-de-Marne (94)

Jusqu’au 17 septembre 2023, le Mac Val accueille l’exposition Histoires vraies. Se positionnant dans la continuité de l’exposition Lignes de vies ayant eu lieu en 2019, cette nouvelle exhibition rassemble une diversité d’artistes, de générations et de modes d’expression différents.

Adagp, Paris 2023.Photo/Martin Argyroglo

40 talents ont été sélectionnés pour créer des Histoires et les retranscrire par des œuvres explorant la frontière fragile qui sépare la réalité de la fiction. En utilisant la fiction, ceux-là souhaitent explorer le réel, le déconstruire, le reconstruire, interroger sa réalité et proposer des récits inédits aux spectateurs. Les œuvres ne représentent une histoire qu’à travers l’œil et l’imagination du public. C’est au final celui-ci qui se crée sa propre exposition.

Selon le commissaire Frank Lamy, les artistes utilisent la fiction « pour mieux parler du réel ». Mais d’un autre côté, la fiction n’est-elle pas réelle ? L’exposition questionne sur la véracité de la fiction et du réel, sur ce que sont l’une et l’autre. Depuis des temps si anciens que leur souvenir s’est effacé dans la mémoire des hommes, la fiction et le paraître n’ont cessé d’être au cœur des préocupations. Que ce soit dans la Grèce ou la Rome Antique, dans les cours des plus grands rois, ou dans le monde de la politique, le paraître a fini par devenir être, et les masques portés par tous tendent à se transformer en visages aux yeux des autres.

L’exposition tend à démontrer que le réel est n’est pas plus fictionnel qu’avant, et que ce ne sont que les modes de fictions qui ont évolués. À présent, avec le développement de la société capitaliste et des réseaux sociaux, le fictionnel touche encore davantage de monde, tous âges confondu. Internet a permis à chacun de créer et diffuser une image de soi qui ne correspond pas, la plupart du temps, à la réalité quotidienne.

Les artistes souhaitent donc interroger et creuser les apparences, fracasser et remodeler certains codes afin de proposer d’autres alternatives que nous n’irions pas forcément rechercher. Selon l’un des artistes Aurélien Mauplot, l’enjeu est alors de « déconstruire nos systèmes d’évidences et d’imaginer d’autres réels possibles ». Créées à partir du réel et offrant un mélange de véracité, de faits historiques et d’imaginaire, certaines œuvres proposent ainsi une superposition de différentes réalités ayant pour mission d’éveiller l’esprit critique des visiteurs, abordant questions identitaires, idéologies, politique…