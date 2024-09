Houilles sous les feux des jeunes talents à l’occasion de la 15e Biennale de la jeune création

La 15e édition de la Biennale de la jeune création, rendez-vous incontournable des talents émergents, ouvre ses portes à La Graineterie jusqu’au 9 novembre.

In Vitae Publicae, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Depuis 1997, la Biennale de la jeune création s’est imposée comme un tremplin pour les jeunes plasticiens. En leur offrant une carte blanche, elle leur permet d’expérimenter, d’innover et de faire connaître leur travail au grand public. Cette année, huit artistes ont été sélectionnés par un jury d’experts pour présenter leurs œuvres les plus récentes.

Georges Juliette Ayrault, Johanna Cartier, Diane Cescutti, Héloïse Farago, Elouan Le Bars, Matthias Odin, Fanny Souade Sow et Eugénie Zély : ces noms, encore méconnus du grand public, pourraient bien devenir ceux des artistes de demain. Leurs œuvres, pensées spécialement pour l’occasion, promettent de surprendre et de questionner.

La Biennale est également un lieu de rencontres et d’échanges. Les artistes, les commissaires et le public sont invités à dialoguer autour des œuvres. Des visites guidées, des ateliers et des conférences sont organisés tout au long de la manifestation. À l’issue de la biennale, un jury désignera un lauréat qui bénéficiera d’une exposition personnelle à La Graineterie l’année suivante.