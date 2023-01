Impressions au fil de l’Oise

Val-d'Oise (95)

DR

La vallée de l’Oise conserve le souvenir des impressionnistes qui, sensibles à ces paysages, ont planté leur chevalet dans cette région où la nature est reine. Les musées de ces terroirs – le musée d’art et d’histoire Louis Senlecq, le musée Daubigny et le musée Camille Pissarro – présentent conjointement une exposition de trois artistes impressionnistes : Jules Dupré, Charles-François Daubigny et Camille Pissarro; dont ils possèdent des tableaux.

Par leur création centrée sur le paysage, ces peintres ont contribué au développement de l’impressionnisme.

Dupré

L’Isle-Adam célèbre Jules Dupré (1811-1899), qui a vécu dans cette ville à partir de 1845. Il commence sa carrière comme décorateur de porcelaine dans l’atelier de son père, puis vient l’attrait de la peinture. Rapidement, il s’intéresse au rendu de la nature. Il admire les paysagistes hollandais du XVIIe siècle qu’il étudie et, plus tard, découvre à Londres l’œuvre de Constable dont il va s’inspirer.

À ses débuts, il partage un atelier avec Théodore Rousseau à L’Isle-Adam. Ils seront parmi les premiers à peindre sur le motif étudiant les variations de la lumière, de l’atmosphère selon les heures. Les arbres et l’eau figurent parmi les thèmes de prédilection de Dupré. Ils s’unissent à des ciels souvent nuageux, d’un blanc laiteux qui contrastent avec un feuillage sombre. Il célèbre la nature dans sa vérité en une matière nourrie qu’il allège au fil des années. Il fondera l’École de Barbizon avec, entre autres, Camille Corot. Romantique, Jules Dupré a joué avec les effets de lumière, les contrastes, la sérénité des lieux. Il est sans doute l’un des précurseurs de l’impressionnisme.

Daubigny

C’est à Auvers-sur-Oise que Charles-François Daubigny (1817-1878) a passé une grande partie de sa vie. Issu d’une famille de peintres, il continue la tradition et aura pour maître Paul Delaroche. Très tôt, il va s’émanciper de cet enseignement par besoin de liberté dans sa création. C’est un indépendant qui crée un phalanstère, auquel participe Ernest Meissonier. À cette époque, traiter les sujets de la vie quotidienne l’intéresse. Puis, attiré par la nature, la forêt en particulier, il se rend à Barbizon en 1843 ; il s’imprègne de l’atmosphère boisée, des odeurs d’humus et traduit dans la peinture son émotion. Sa rencontre avec Camille Corot et Gustave Courbet est essentielle dans le développement de sa peinture. À l’instar de Dupré, il se rend à Londres en 1876 : il admire les paysagistes anglais, la fraîcheur de leurs compositions. Il fait aussi la connaissance de Claude Monet.

En une peinture réaliste, il évoque des zones forestières où l’on admire les contre-jours, l’ambiance silencieuse. Une lumière vive cisèle la forme des arbres qui se reflètent dans des étangs. Cette belle clarté vivifie la composition. Daubigny excelle à traduire la nature dans sa vérité, sa solitude.

Pissarro

Né aux Antilles, Camille Pissarro (1830-1903) arrive à Paris en 1855 après divers séjours à l’étranger. Il s’inscrit aux Beaux-Arts, puis fréquente l’Académie Suisse où il fait la connaissance de Monet. Il travaille en plein air dans les environs de la capitale, peint des vues de Pontoise où il séjourne de 1872 à 1874. Paysagiste, il a beaucoup appris de Corot. Il module sa palette, suggère la profondeur… Comme ses prédécesseurs, la découverte de Constable, Bonnington et Turner influencera son œuvre.

Ami de Paul Cézanne avec lequel il peint entre 1872 et 1874, chacun apprendra de l’autre : l’un, la construction ; l’autre, la lumière. S’il s’intéresse au paysage, Pissarro réalise avec talent des scènes de rues dans d’intéressantes perspectives (des marchés animés) et s’exprime par petites touches et couleurs contrastées. Il exécute également des portraits. Pissarro a beaucoup peint avec Cézanne, et Paul Gauguin trouvera en ce maître impressionniste un modèle.

Ces trois artistes possèdent en commun l’intérêt pour le paysage et une réelle contribution au développement de l’impressionnisme.

Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq, 31 Grande rue, 95290 L’Isle-Adam

Musée Daubigny, rue de la Sansonne, 95430 Auvers-sur Oise

Musée Camille Pissarro, 17 rue du Château, 95300 Pontoise

Jusqu’au 5 février 2023