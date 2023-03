Antoine Boddaert

Janine est une table de quartier qui met à l’honneur la cuisine française.

Dans ce quartier commerçant des Batignolles du XVIIe arrondissement parisien, on remarquerait à peine cet établissement si on ne s’étonnait pas qu’un lundi soir il soit complet ! En effet, la façade sombre, l’absence de menu exposé dans cette rue des Dames où il se situe, ne le différencierait pas des autres nombreux restaurants de la rue.

Poussez néanmoins la porte et vous vous retrouverez dans un bistrot délicieusement suranné : chaises et tables en bois, carrelages d’antan, comptoir en zinc comme dans les anciennes brasseries… Au rez-de-chaussée, la convivialité est bien présente ; à l’étage, vous serez au calme et plongé dans une toute autre ambiance.

Première inauguration d’un restaurant pour Thibault Sizun à 32 ans, qui rend ici hommage à sa grand-mère par le choix du nom de l’établissement, avec la volonté de faire une cuisine bistrotière adaptée au cadre et à ce nom de Janine.

En salle, Sizun a placé sa confiance dans la cheffe Soda Thiam, une italo-sénégalaise, sous-cheffe du restaurant Gare au Gorille, laquelle aime travailler les produits français. Chez Janine donc vous pourrez déguster une franche cuisine française.

Comme il faisait froid lors de notre passage, nous avons immédiatement opté en entrée pour le potage carottes, anchois, crosnes et sa quenelle de crème de mimolette. 11 € pour ce choix, mais vous pouvez également choisir une cuisse de lapin en escabèche, chou grillé et mayonnaise à l’estragon pimenté (12 €).

Ayant manqué le mignon de veau (hélas, il n’en restait plus à la cuisine !), nous avons pris en plat principal les joues de cochon braisées, posées sur une polenta bien crémeuse. Quelques radis glacés accompagnaient cette viande extrêmement tendre, fondante à souhait (24 €).

Pour terminer, une fine tarte aux pommes était servie avec une glace au poivre qui venait apporter du peps et changeait diablement de la sempiternelle cannelle (20 € pour 2 personnes).

Janine, 90 rue des Dames, 75017 Paris