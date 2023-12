Je ne suis pas ce que tu vois de moi, exposition multigenres à Clichy

Dans le cadre de son engagement envers l’art contemporain, la fondation d’entreprise Francès présente à Clichy une exposition intitulée : Je ne suis pas ce que tu vois de moi, jusqu’au 26 janvier 2024. Cette exposition se distingue par sa réflexion sur des thèmes tels que le corps, le féminisme et le genre à travers une pluralité d’œuvres d’art.

Fondation d’entreprise Francès/Photo Georg Petermilch

L’exposition intitulée : Je ne suis pas ce que tu vois de moi, qui se tient actuellement à la Fondation Francès à Clichy (92) propose une série d’œuvres qui servent de plate-forme pour questionner et remettre en question les constructions sociales et les normes de genre. Les artistes utilisent divers médiums et techniques pour défier et subvertir les stéréotypes genrés, mettre en lumière les corps marginalisés et utiliser l’expérience vécue comme une forme de résistance et de réparation.

Par une installation commune de leurs œuvres, qu’ils appellent une Soft Machine, Ashley Hans Scheirl (The So-Called Money Shot) et Jakob Lena Knebl (The Portrait of a Lady, Green) explorent des concepts de fluidité et de métamorphose des genres et des identités. Leur travail fusionne diverses disciplines telles que l’architecture, le design, les arts plastiques et la mode, et s’inscrit dans la lignée du Manifeste Cyborg de Donna Haraway. Cette approche multidisciplinaire reflète un engagement artistique envers le trans : « transgender, transgenre, transmedium ».

Parmi les artistes présentés, on compte des figures de renom telles que Marina Abramović, Kader Attia, et Nan Goldin, ainsi que d’autres artistes, émergents ou établis. Chacun apporte une perspective unique, soulignant la diversité des expériences et des expressions autour du thème central du corps et de son interprétation politique et sociale.

Avec Je ne suis pas ce que tu vois de moi, la Fondation Francès réaffirme son rôle dans le domaine de l’art contemporain, proposant une expérience immersive qui invite à la réflexion et au questionnement des normes établies.