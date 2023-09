Jean-Pierre Bordry célèbre 50 ans de peinture à travers une rétrospective exceptionnelle

Jean-Pierre Bordry, un artiste peintre renommé, célèbre ses 50 ans de carrière à travers une exposition exceptionnelle. L’événement se déroulera du 8 septembre au 1er octobre dans la Galerie de Grouchy, située au 14 rue William Thornley à Osny, dans le département du Val d’Oise (95). Cette rétrospective mettra en lumière plus de 100 toiles, offrant ainsi un aperçu complet du talent et de l’évolution artistique de Jean-Pierre Bordry.

L’artiste et son œuvre

Jean-Pierre Bordry est un maître incontesté de la peinture sur le motif, passionné par les paysages du Vexin. Sa carrière a été marquée par une collaboration fructueuse avec Albert Mallet, l’une des dernières grandes figures de l’école impressionniste rouennaise. Reconnu pour son talent, Jean-Pierre Bordry a remporté de nombreux prix et médailles tout au long de sa carrière. Il est également à l’origine de la création du Salon de Pontoise.

L’exposition à la Galerie de Grouchy

La Galerie de Grouchy a déjà accueilli Jean-Pierre Bordry à quatre reprises, en 1993, 2006, 2013 et 2017. Cette cinquième exposition sera une occasion unique de découvrir ou redécouvrir l’œuvre de cet artiste talentueux. Avec plus de 100 toiles exposées, cette rétrospective permettra aux visiteurs d’apprécier la diversité des sujets et des techniques utilisées par Jean-Pierre Bordry au fil des années. Les paysages du Vexin, qui ont tant inspiré l’artiste, seront mis à l’honneur.

En pratique

– Adresse : Galerie de Grouchy, 14 rue William Thornley, 95520 Osny

– Dates : du 8 septembre au 1er octobre 2023

– Site web