JEP 2023 : Au MAC VAL, visites des réserves, performances et ateliers artistiques

Les Journées européennes du patrimoine (JEP) se tiendront cette année les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023. Au MAC VAL, musée du Val-de-Marne consacré à la scène artistique contemporaine, des événements gratuits sont prévus de 11 heures à 18 heures.

Les samedi 16 et dimanche 17 septembre prochains, le public sera invité à découvrir une programmation pluridisciplinaire alliant visites, ateliers, performances, spectacles et rencontres. Ce sera l’occasion pour le MAC VAL d’ouvrir exceptionnellement les portes de ses réserves, généralement méconnues du public.

Ces deux journées marqueront la fin de l’exposition « Histoires vraies ». Des activités sont prévues tout au long du week-end, avec la possibilité de visiter les réserves, d’assister à des performances et de participer à des ateliers. Des artistes tels que Mehryl Ferri Levisse, Anne Brégeaut et Maxence Rey partageront leur talent et leur passion. Les enfants et les adultes sont conviés à cet événement unique qui mettra en valeur à la fois l’héritage culturel et l’art contemporain.

Plusieurs activités seront au rendez-vous pendant ces deux jours. Parmi elles :

– Visites des réserves : Des visites guidées seront organisées pour permettre au public de découvrir l’envers du décor du musée, où l’essentiel des travaux de la collection s’effectue.

– Performances : Des artistes comme Mehryl Ferri Levisse, Vincent Volkart et Jordan Roger offriront des performances allant de la danse à la sculpture animée.

– Ateliers : Des ateliers interactifs seront proposés, notamment un atelier du livre d’artiste avec Anne Brégeaut, qui permettra de créer une cartographie mentale sous forme de leporello.

– Spectacles : Des spectacles en plein air, tels que La Gardienne par la compagnie Betula Lenta, inviteront le public à un voyage intime et poétique.

– Rencontres : L’occasion sera offerte de rencontrer et d’interagir avec les artistes de l’exposition « Histoires vraies », pour en apprendre davantage sur leur travail et leur vision.

L’ensemble de ces activités promet une expérience immersive et enrichissante pour tous les participants, qu’ils soient connaisseurs du monde de l’art ou simples curieux.