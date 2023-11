Jivko animalier à la mairie du 6e arrondissement

Jivko

Impressionnant, ce bestiaire si vivant que nous invite à découvrir Jivko jusqu’au 20 novembre, sculptures dans lesquelles il témoigne de son incessante recherche, offrant une grande diversité dans ses créations cependant toujours reconnaissables.

La même exigence, la même élégance se retrouvent au fil de ses expositions et son œuvre surprend toujours par cet incessant renouvellement et le travail de la matière. Les animaux présentés actuellement affirment une proximité avec la réalité, accompagnée de poésie. En une figuration personnelle, dans laquelle prime l’esthétique associée au caractère de chaque espèce, le sculpteur, toujours en quête de renouveau, apparaît comme un animalier soucieux de respecter la particularité de chacun, loin de tout académisme. L’on s’attarde avec un vrai plaisir devant ces sculptures auxquelles il communique la vie. Ici, pas de vides dialoguant avec les pleins comme il arrive parfois chez Jivko, mais un jeu de tension des volumes afin d’évoquer chaque animal dans sa vérité.

En un superbe bronze travaillé, voici un koala aux aguets, grandes oreilles dressées qui semble vouloir nous rendre complices, ou plus loin, un bélier placide aux volumes pleins. Chacune de ces bêtes est sculptée dans la vérité de son physique, révélant une observation attentive autant que l’osmose entre l’artiste et l’animal. De la puissance fougueuse d’un rhinocéros à l’élégance de l’échassier, le regard s’attarde tant ces animaux vivent, semblent proches. Massif, puissant, le rhinocéros dialogue avec un faucon travaillé en une ligne dynamique, tout en finesse, et dont le bec important semble prêt à dévorer une proie.

Dans cette galerie de « portraits » d’animaux si divers apparaît sous-jacente la tension des volumes, un bel équilibre. La lumière coule sur ces bronzes animés d’un fin travail du matériau, elle met en valeur leur esthétique outre leur vérité physique dans des créations très construites où les volumes confèrent un rendu naturaliste. Les surfaces parfois irrégulières, à facettes, provoquent des jeux de clair-obscur. Si Jivko représente l’animal dans sa vérité, il affirme également avec force sa vision personnelle.

Singulier et attirant, ce bestiaire nous rapproche de ces animaux, fidèles à la réalité dans une création où demeure la liberté de l’artiste. Son esprit créatif transmet à la matière son émotion, son admiration pour ces espèces si différentes et le spectateur est familiarisé avec ces animaux, qu’il ne côtoie pas pour la plupart, sur lesquels Jivko pose souvent un regard poétique.

La force créatrice de cet artiste se retrouve également lorsqu’il réalise des fleurs, tels des nénuphars qui ne flottent pas sur l’eau mais s’épanouissent en un bronze stylisé, raffiné.

Intemporelle, l’œuvre de Jivko est porteuse, dans son ensemble, de la densité d’un message narratif et personnel à travers la matière travaillée et conquise.