Journées européennes du patrimoine : activités insolites en Essonne

Déjà septembre et, avec la rentrée, le retour des Journées européennes du patrimoine, qui approchent à grands pas ! À cette occasion, nous vous proposons une sélection des activités les plus insolites qui se dérouleront en Essonne, entre le vendredi 20 et le dimanche 22 septembre prochains.

Elena Bondareva/AdobeStock

À l’aérodrome de Mondésir, sport et films amateurs

L’aérodrome de Mondésir, à Guillerval, fut celui où se posa Louis Blériot, en 1909, après son premier vol de 40 km puis devint le plus ancien aérodrome militaire au monde. C’est donc l’endroit idéal pour assister à des projections de films amateurs sportifs tournés entre 1927 et 1974 dans l’Étampois Sud-Essonne.

L’association Cineam et l’agglomération invitent à ce voyage dans la mémoire locale, qui proposera au public de visionner par exemple une course de karting sur la piste de Villeneuve à Angerville des essais de la compétition aéronautique la Coupe Deutsch de la Meurthe, un défilé de chars fleuris et une démonstration de gymnastique après-guerre à Mérobert.

Infos Vendredi 20 septembre 2024, de 19 heures 30 à 21 heures Aérodrome de Mondésir, Hangar 11, 91690 Guillerval

Découvrir la station de géothermie d’Évry

À Évry, une visite guidée d’un genre inhabituel est proposée aux curieux de chauffage, d’énergie, de techniques ou simplement de découvertes : la chaufferie centrale, qui alimente le réseau de chauffage d’Évry-Courcouronne. Système de production du chauffage et de l’eau chaude sanitaire à grande échelle, le réseau permet d’alimenter principalement des logements et des bâtiments tertiaires, répondant à l’objectif de l’agglomération du développement de l’énergie renouvelable. La chaufferie centrale abrite des chaudières, mais aussi une station de géothermie, pilotant ainsi la production de près de 230GWh/an d’énergie renouvelable.

Infos Samedi 21 septembre 2024 de 10 heures à 11 heures 30 Avenue de la Liberté 91000 Évry Réservation obligatoire, par téléphone (06 03 21 39 35) ou email ([email protected])

Théâtre No chez le peintre Foujita

La maison Foujita est un musée départemental ouvert toute l’année. À l’occasion des Journées du patrimoine, diverses activités sont au programme.

Il sera ainsi proposé des démonstrations de théâtre Nô, cet art japonais dont la tradition remonte au XIVe siècle. Mêlant chant lyrique, danses et déclamation, ce théâtre est un art de la finesse et de la suggestion et son abord peut être difficile. C’est pourquoi, la compagnie du théâtre de l’Éventail proposera des séquences de découvertes, d’une durée de 15 minutes, ce qui les rend accessibles au plus grand nombre.

L’espace du musée proposera également des visites de l’atelier du peintre, des ateliers créatifs (manga, origami, arts plastiques, calligraphie, gravure) et un concours de dessin.

Infos Samedi 21 septembre 2024 de 14 heures à 18 heures 7-9 route de Gif-sur-Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle Plus d’informations

Chiens de berger, four à pain, jus de pomme & pigeonnier

Construit entre 1632 et 1635, le château du Mesnil-Voysin, situé à Bouray-sur-Juine, est un superbe représentant du classicisme français. Sur son domaine, diverses activités sont à découvrir en ce week-end, mettant à l’honneur le patrimoine architectural et agricole local.

– Exposition d’une soixantaine de voitures anciennes, de collection et d’exception ;

– Visite du four à pain, mis en fonctionnement pour l’occasion, avec dégustation et achat ;

– Visite du pigeonnier, qui comporte 3 500 boulins (nichoirs intérieurs), une belle charpente et un dénichoir mobile, d’époque ;

– Démonstration de chiens de berger sur troupeau de moutons et canards ;

– Marché gourmand et artisanat d’art ;

– Atelier de fabrication traditionnelle de jus de pomme.

Infos Château du Mesnil-Voysin 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Plus d’informations

En garde au château de Saint-Jean-de-Beauregard

Vous avez peut-être suivi les épreuves d’escrime aux Jeux olympiques, mais connaissez-vous l’escrime artistique ? Le principe de cette discipline est de donner à voir et à pratiquer l’escrime de manière esthétique, en mêlant l’escrime moderne à une pratique historique et au spectacle. Au lieu d’être opposés dans une compétition, les bretteurs travaillent ensemble pour présenter un combat chorégraphié compréhensible par le public.

Au château de Saint-Jean-de-Beauregard, l’association La Garde des Lys présentera des scènes correspondant à l’époque de construction du château, le XVIIe siècle.

Après les démonstrations, des moments d’initiation à la canne seront proposés.

Infos Dimanche 22 septembre 2024 de 10 heures à 18 heures Château de Saint-Jean-de-Beauregard Rue du Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard Plus d’informations

À Vayres-sur-Essonne, le cresson, ça vous botte

L’Île-de-France est réputée pour sa culture du cresson et l’Essonne est le premier département producteur de cette variété de salade dont la culture est délicate, que l’on consomme depuis au moins l’Antiquité. À Vayres-sur-Essonne se trouve la plus ancienne cressonnière d’Essonne, la cressonnière Sainte-Anne. Fondée en 1854 et passée entre les mains de différentes familles d’exploitants depuis, la cressonnière Sainte-Anne ouvre ses portes au public le dimanche 22 septembre. Au programme, des visites commentées de l’exploitation, des expositions autour de la culture du cresson, ainsi qu’une dégustation de produits au cresson de fontaine : bottes, pesto, houmous, soupe, sorbet cresson-kiwi !