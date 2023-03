Val-de-Marne (94)

La Briqueterie

Du 9 mars au 6 avril 2023, célèbrons la danse et l’expression artistique avec la 22e biennale de danse du Val-de-Marne.

Ce festival de danse contemporaine est organisé par la Briqueterie à Vitry-sur-Seine (94), qui abrite depuis 2013 le Centre de développement chorégraphique national (CDCN) du Val-de-Marne. Sandra Neuveut, à la tête de la Briqueterie depuis janvier 2021, dirigera pour la première fois l’événement.

« La 22e biennale de danse du Val-de-Marne cultive résolument les multiples nuances de la danse. Irradiée par la vitalité artistique des Suds, elle invite à découvrir une grande diversité d’œuvres réunies en trois composantes, poreuses et entrelacées : la célébration, la transmission et l’imagination », souligne d’entrée Sandra Neuveut.

La biennale accueillera trois chorégraphes portugais, venus avec leurs dernières créations : Tânia Carvalho, Marco da Silva Ferreira et Jonas & Lander. Une exposition sur le « fado batido » (fado dansé) sera également présentée.

Les spectateurs pourront découvrir des chorégraphies incontournables, des danses afro, urbaines et traditionnelles, des ballets fantaisistes… Un programme riche et diversifié, porté par de jeunes artistes et des danseuses et danseurs talentueux.

Mais la biennale de danse du Val-de-Marne, c’est également 49 représentations, 20 projets artistiques, 25 théâtres et villes partenaires et plus de 60 rendez-vous artistiques et d’actions culturelles.

De quoi faire vibrer le public avant l’arrivée du printemps…

