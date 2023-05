Val-de-Marne (94)

DR

La saison des courses à pied bat son plein !

Le Marathon de Paris a ouvert le bal le dimanche 2 avril, et d’autres suivront tout au long du printemps pour le plus grand plaisir des runners.

Si la course emblématique adidas 10K Paris prévue le 11 juin est déjà complète car victime de son succès, une autre run de 10 kilomètres se déroulera le même jour à Vincennes (94). Et son parcours ne manque pas de charme…

Cet événement, la Course du Château de Vincennes, est une belle alternative pour celles et ceux qui rechercheraient une course accessible, réunissant novices et coureurs plus aguerris. Proche de Paris, sa localisation est idéale et pourra attirer bon nombre de Val-de-Marnais et de Parisiens.

Le départ de la course se fait aux abords du Château de Vincennes et du Fort Neuf, sur l’avenue des Minimes. Les coureurs se lanceront alors vers le bois de Vincennes, profitant d’un terrain très « roulant, performant et ombragé ». Traversant l’avenue du Tremblay, les participants s’approcheront des bords de Nogent-sur-Marne avant de faire une boucle tout autour du Lac des Minimes pour finalement revenir au point de départ vers le Château de Vincennes. Ils rejoindront à la fin le village situé sur le cours des Maréchaux.

Bon à savoir, des sas de départ sont répartis en fonction de l’allure de chacun pour fluidifier la course ; ainsi, chacun peut partir à son rythme sans déranger les autres. Enfin, des régulateurs d’allure seront là pour permettre aux coureurs d’atteindre un certain chrono.

En résumé, un parcours inédit dans un cadre boisé et naturel, et un défi à relever entre amis ou en famille.

Les frais d’inscription, plus raisonnables peut-être que pour certaines courses renommées, s’élèvent à 20 € par personne. Chaque arrivant sera récompensé d’une médaille et d’un t-shirt, et plusieurs photographes seront présents sur le parcours pour immortaliser tous ces exploits.

Un moment sportif qui encourage le dépassement de soi.

Inscription sur https://sportpassionorganisation.com/la-course-du-chateau-de-vincennes/