La découverte de l’Égypte

Si la campagne d’Égypte (1798-1801) ne rapporta rien sur le plan militaire, elle inspira en revanche une floraison de découvertes archéologiques et une avalanche de mémoires. Près de 400 ouvrages (disent les bibliographes) furent composés par autant de militaires, de médecins, chirurgiens, scientifiques, ingénieurs et voyageurs français, anglais, arabes. Le résultat du travail de tous ces savants se retrouve dans la monumentale Description de l’Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition française… (Imprimerie Impériale, puis Imprimerie Royale, de 1802 à 1830). Cet ouvrage monumental comprend 9 tomes en 10 volumes, petit in-folio de texte, orné de 36 planches, plus l’Atlas comprenant 11 tomes en 13 volumes, grand in-folio contenant 892 planches dont 72 sont coloriés. Plus de 80 artistes y ont apporté leur concours et, pour imprimer les planches, la plupart en noir, mais certaines en couleur, il a fallu employer plus de 400 graveurs ! À cause du format exceptionnellement grand des planches, Nicolas Conté a dû inventer une presse spéciale qui fut installée dès 1803 au Louvre, avant de gagner, en 1805, le tout neuf Institut de France. Les maîtres d’œuvre de cette entreprise furent Gaspard Monge (1746-1818) et Dominique-Vivant Denon (1747-1825). C’était semble-t-il la première fois qu’apparaissait un récit de voyage en Égypte. Un exemplaire de la seconde édition (Paris, Imprimerie de C. L. F. Panckoucke, 1821-1829. 24 tomes en 26 vol. In-8) a été adjugé 27 338 €, à Neuilly-sur-Seine, le 22 novembre 2017 par la maison Aguttes.

C’était oublier Frédéric Louis Norden (1708-1742). Ce marin d’origine danoise fut remarqué par ses talents de cartographe. Il fut envoyé en mission dans plusieurs pays d’Europe, dont la France. On rapporte qu’au cours de ses déplacements, il fit la connaissance du baron polonais, Philipp von Stosch (1691-1757), qui lui transmit sa passion pour l’Égypte antique. En 1737, il eut vent d’une expédition en Égypte menée par le Français, Pierre Joseph le Roux d’Esneval. Le roi du Danemark, Christian VI (1699-1746) lui demanda d’y participer. Depuis Alexandrie, il remonta le Nil jusqu’à Assouan, mais ne put parvenir en Éthiopie, et fit demi-tour en janvier 1738. Durant son périple, Norden tint un journal et réalisa plus de 200 dessins des monuments qu’il visita et de la vie quotidienne des Égyptiens. Il publia en 1741 un Mémoire sur les ruines de Thèbes en Égypte. Atteint de la tuberculose, il mourut l’année suivante. Le récit de son voyage fut publié après sa mort sous le titre Voyage d’Égypte et de Nubie (Copenhague, Maison Royales des Orphelins, 1755, 2 volumes grand in-folio), avec des gravures réalisées par Carl Marcus Tuscher (1705-1751) à partir de ses dessins. Cet ouvrage fut tiré seulement à 200 exemplaires. L’un d’entre eux, relié en basane granité, a été adjugé 12 110 €, à Amiens, le 27 janvier 2023 par la maison Arcadia – Frédéric Delobeau, assistée par le cabinet Poulain.