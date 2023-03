La fête des plantes à Saint-Jean-de-Beauregard dans l’Essonne

Essonne (91)

« Il n’est de plus grand plaisir que celui qui éveille tous nos sens »!

L’art du jardin, au fil des siècles, a souvent célébré les cinq sens. Mais il faut dire que ces derniers sont inégalement illustrés. Le plus honoré de tous est la vue, par le biais du dessin général, de la structure et de la couleur des plantes. La vue est suivie de l’odorat, à travers les parfums des fleurs, des feuilles ou même de la terre. Viennent ensuite le toucher et le goût, qui demandent une participation active (et parfois… risquée !) du visiteur. L’ouïe est la plus mal lotie : excepté avec l’aide du vent dans divers branchages, elle doit compter sur les oiseaux et des éléments matériels telle que l’eau. Il n’en reste pas moins que la gamme de végétaux permettant d’illustrer au mieux les sens reste quand même large, d’autant que certaines plantes ont le privilège de satisfaire plusieurs sens à la fois et au même moment.

Les 14, 15 et 16 avril 2023, le Domaine de Saint-Jean-de-Beauregard ouvrira ses portes au public avec 250 exposants présents comptant parmi les meilleurs pépiniéristes producteurs européens et les meilleurs créateurs et artistes de l’art de vivre au jardin. « L’édition 2023 nous entraînera dans un monde végétal d’émotions, des lieux de sérénité aux vertus thérapeutiques lesquels viennent stimuler tous nos sens. La beauté d’une fleur, le bruissement des feuilles, le parfum de l’herbe fraîchement coupée, la douceur sucrée d’un fruit ou l’aspérité d’une écorce, tout est satisfaction, bien-être et délice. Le jardin, plaisir des sens… ».

Cette fête des plantes mettra en avant des coups de cœur pour certaines plantes : le lilas de Pékin de Mozaïc Garden, les fuchsias de Marcel Delhommeau, la glycine bleue des pépinières Choteau et Travers, la collection d’ancolies de Jardins d’Exception, le manioc rustique des pépinières Ripaud, etc.

Aux côtés d’animations, d’ateliers pour petits et grands (vannerie, repiquage, gravure, kokédama, art floral), de conférences horticoles et jardinières (agrumes résistant au froid, donner une âme à son jardin), trois sociétés présentent de beaux objets : des bougies éco-responsables de L’Atelier de Bergamote, des mangeoires à oiseaux de La Cabane au Piaf et des surchaussures pour se protéger des sols boueux de La Mouillère.

Château de Saint-Jean-de-Beauregard, Rue du château, 91940 Saint-Jean-de-Beauregard

Du vendredi 14 au dimanche 16 avril 2023

Tarif de 15 €, gratuit jusqu’à 18 ans

Plus d’informations sur http://www.chateaudesaintjeandebeauregard.com/