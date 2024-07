La flamme olympique à Saint-Maur-des-Fossés : un moment historique pour une ville de champions

Val-de-Marne (94)

La ville de Saint-Maur-des Fossés située dans le Val-de-Marne (94), déjà labellisée « Terre de Jeux 2024 » et choisie comme centre de préparation pour les épreuves d’escrime et de judo des Jeux olympiques de 2024, se prépare à accueillir un événement d’une envergure exceptionnelle.

Franck Dubray / Ouest France

Le 21 juillet 2024, la flamme olympique traversera les rues de Saint-Maur-des-Fossés, apportant l’esprit des Jeux et une opportunité unique de célébrer l’excellence sportive.

Depuis de nombreuses années, Saint-Maur-des-Fossés s’illustre par son engagement en faveur du sport pour tous et son soutien indéfectible à ses sportifs de haut niveau. Grâce aux contrats de performance, la ville a aidé de nombreux athlètes à atteindre des sommets, notamment lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Sept athlètes saint-mauriens ont porté haut les couleurs de leur ville, et parmi eux, Romain Cannone a marqué l’histoire en décrochant la première médaille d’or olympique pour la France en escrime.

Lorsque la flamme olympique arrive dans le pays hôte, elle symbolise l’unité, la paix et l’esprit des Jeux olympiques. Pour Paris 2024, la flamme parcourt toutes les régions de France depuis déjà quelques semaines, créant des moments de célébration collective à chaque étape de son passage. À Saint-Maur-des-Fossés, l’arrivée de la flamme sera un moment fort, marquant le début des festivités et l’implication active de la ville dans cet événement mondial.

Saint-Maur, véritable terre de champions, est prête à vibrer au rythme des Jeux olympiques de Paris 2024. Les habitants seront aux premières loges pour participer à cet événement unique, témoignant de leur passion pour le sport et leur soutien aux athlètes. Le parcours détaillé de la flamme à travers la ville sera bientôt dévoilé, promettant des moments inoubliables pour les Saint-Mauriens et leurs invités.

L’accueil de la flamme olympique sera l’occasion pour Saint-Maur-des-Fossés de se rassembler autour des valeurs du sport, de la solidarité et de la convivialité. Des activités et des animations seront organisées tout au long de la journée pour permettre à tous de vivre pleinement l’événement. Cette journée sera également l’occasion de rappeler les nombreuses initiatives de la ville en faveur du sport, de l’éducation sportive et du soutien aux athlètes.

Alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent, Saint-Maur se prépare à jouer un rôle-clé dans cet événement historique. La visite de la flamme olympique dans ses rues le 21 juillet 2024 sera un moment de fierté et d’unité pour tous les habitants. Saint-Maur réaffirme ainsi son statut de ville active, sportive et engagée, prête à soutenir ses champions et à célébrer l’esprit des Jeux olympiques.

Ne manquez pas cette opportunité de faire partie de l’histoire et de vibrer au rythme des Jeux olympiques de Paris 2024, aux côtés des champions de Saint-Maur et de toute la France.