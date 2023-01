La galerie Imperial Art

Galerie Imperial Art

Imperial Art est une étonnante galerie d’art en appartement qui organise des rendez-vous culturels.

Une découverte inédite : cette galerie, à l’opposé de ses consœurs, n’a pas pignon sur rue. Il s’agit ici d’une galerie en appartement ou plutôt dans le cas présent en hôtel particulier.

L’hôtel Viaudey, sur la place du général Catroux dans le XVIIe arrondissement parisien, était laissé à l’abandon depuis 30 ans. Après 3 ans de travaux, les boiseries à la feuille d’or, les parquets au point de Hongrie renaissent sous la patte éclairée de Tarik Bougherira. Cet ancien sportif de haut niveau, ex-membre de l’équipe de France de lutte gréco-romaine, est aussi un passionné d’art depuis 2009, en particulier de l’époque napoléonienne.

Conscient que le marché du Premier Empire manquait d’un acteur privilégié auprès des collectionneurs et des institutions comme les musées, Tarik Bougherira ouvre une première galerie en 2016 avant de s’installer à la plaine Monceau. Conseillant particuliers et professionnels, il constitue et enrichit ses collections de sculptures, de tableaux, de mobilier, de porcelaines des XVIIIe et XIXe siècles avec l’ère napoléonienne comme période de prédilection.

Cet hôtel n’est pas un simple lieu de ventes, mais un espace d’exposition. Des conférences ont lieu régulièrement dans cet endroit magique.

Le thème « L’image des rois d’Henri IV à Napoléon III » vient de s’achever.

Entrée libre aux conférences, mais avec réservation obligatoire au préalable.

Imperial Art, 3 place du général Catroux, 75017 Paris

Plus d’informations sur https://www.galerieimperialart.com/