La magie de Noël s’invite à Roissy

À partir de décembre, les centres commerciaux d’Île-de-France vous plongent dans l’ambiance festive de Noël avec une multitude d’animations gratuites pour toute la famille, notamment au centre commercial Aéroville de Roissy-en-France.

Des fêtes de fin d’année magiques

À l’approche des fêtes de fin d’année, le centre commercial Aéroville, situé à Roissy-en-France, se transforme en un lieu féerique pour offrir de superbes célébrations à tous. Les festivités prévues s’annoncent riches en d’enchanteresses animations : rencontres avec le Père Noël et ateliers créatifs gratuits. Une programmation familiale exceptionnelle vous attend pendant les vacances de Noël 2023 !

Une pléiade d’animations festives

Au programme, un chalet du Père Noël accueillant, un marché de producteurs locaux pour des emplettes gourmandes, des illuminations étonnantes qui égayeront le centre commercial, un très grand sapin de 9 mètres de haut pour une ambiance festive et des ateliers créatifs pour confectionner en famille une magnifique couronne de Noël. L’événement propose également des lectures de contes pour les plus jeunes et la présence de rennes et de danseuses qui déambuleront dans le centre commercial.

Le programme ?

• Lecture de contes les 6,13 et 20 décembre

• Ateliers pour enfants les 9, 16 et 23 décembre (personnalisation de biscuits aux formes des personnages du conte ZBIM ; création d’une couronne de noël avec une couronne de sapin et différents accessoires de décoration mis à disposition ; personnalisation d’un petit traîneau en bois aux couleurs du lutin ZBIM et dans lequel les enfants glisseront quelques friandises avant de partir ; confection d’une boule à neige avec un bocal à confiture, un petit sapin d’hiver, une mini figurine de Neko le chat porte-bonheur ainsi que des petites étoiles.

• S’ajoutent aussi des fanfares de Noël, des déambulations dans le centre, un stand papier cadeau, des rencontres avec un Père Noël, un marché de Noël, etc. Autant d’animations qui amuseront petits et grands.