La magie des rêves s’invite à la 15e Biennale d’Issy

La 15e édition de la Biennale d’Issy se déroulera du 13 septembre au 12 novembre 2023 dans 4 lieux à Issy-les-Moulineaux (92). Sous la thématique « Le rêve a ses raisons », ces expositions réuniront 66 artistes qui exploreront avec créativité et inventivité le monde du rêve à travers différents médias artistiques.

Iris Gallarotti

Organisée sous la présidence de Sophie Deschamps-Causse et le commissariat d’Anne Malherbe, critique d’art, la Biennale d’Issy présentera une diversité d’œuvres allant des médias traditionnels – dessin, peinture, céramique, photographie et sculpture –aux nouvelles formes d’expression artistique telles que la réalité virtuelle, le mapping et la vidéo. Les artistes, qu’ils soient connus ou non du grand public, aborderont la thématique du rêve avec lucidité, ironie et engagement, offrant ainsi un regard grave et sensible sur le monde. Un thème inspiré d’une phrase de William Shakespeare extraite de La Tempête : « Nous sommes de l’étoffe dont sont faits les rêves, et notre petite vie est entourée de sommeil. »

Drap de lit et dernier sommeil

Soixante-six artistes présenteront une œuvre – parmi eux, un duo et un collectif d’étudiants de l’Ensaama-Olivier de Serres. Une partie présente un travail créé spécialement pour le thème de cette biennale,« Le rêve a ses raisons ». Les autres proposent des œuvres plus anciennes, qui y correspondent.

Ces expositions mettront en avant divers genres artistiques, offrant ainsi une expérience riche et variée aux visiteurs. La sculpture, en lien avec la thématique du rêve, prendra une signification particulière. Par exemple, Marjolaine Dégremont installera une forêt d’échelles sur le parvis du musée, invitant les visiteurs à s’élever vers le ciel. Emma Nony présentera des sculptures flottantes faites à partir du drap d’un lit, tandis qu’Anne-Marie Vesco évoquera l’inquiétude face au dernier sommeil à travers ses œuvres mystérieuses et ensorcelantes. Jean-Charles de Castelbajac a conçu un dispositif inspiré de la carte à jouer, dans les couleurs de son univers. Pierrick Sorin, quant à lui, met en scène avec des trucages vidéo un personnage dans une maison de poupée.

La photographie sera également mise à l’honneur, avec des installations telles que les grands œufs de marbre blanc de NILS-UDO nichés dans la clairière du Château de Lascours dans le Gard. Iris Gallarotti, quant à elle, explorera le mélange entre réalité et inconscient à travers ses étranges Enfantômes, réflexion sur les images souvenirs.

Parmi les activités proposées, Sandra Matamoros invitera les visiteurs à participer à une œuvre collective intitulée : La Géographie des rêves, où ils seront guidés dans leurs rêves, invités à se laisser aller dans un lit en drap de satin noir. Pascal Sentenac permettra aux visiteurs de s’approcher de la ramure des grands arbres à travers son installation. En dessin, Barthélémy Toguo transformera les drames en œuvres d’art, tandis que Magali Cazo explorera le passé et ses fantômes.

La manifestation abordera également des thèmes tels que l’enfance, l’âge, l’inconscient, l’oubli et l’interprétation des rêves à travers les œuvres d’artistes comme Cristina Ruiz Guiñazú, Pat Andrea, Abel Pradalié, Karine Hoffman, Duncan Wylie et Nadou Fredj.