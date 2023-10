La Maison des sciences de l’Homme Paris-Nord accueille les 5e Rencontres de l’édition en sciences sociales

Les 5e Rencontres de l’édition en sciences sociales, qui se tiendront à la MSH Paris-Nord les 17 et 18 octobre prochains, proposent un programme diversifié pour aborder les différentes facettes de la collaboration entre chercheurs et éditeurs.

Les éditions de l’EHESS, en collaboration avec le réseau d’éditeurs scientifiques présents sur le Campus Condorcet, organisent les 5e Rencontres de l’édition en sciences sociales. Cet événement, ouvert au public sur inscription, se déroulera les mardi 17 et mercredi 18 octobre 2023 à la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Paris-Nord, à la Plaine Saint-Denis (93).

L’objectif de ces rencontres est cette année d’interroger les relations entre chercheurs et éditeurs dans le processus d’écriture et de diffusion des sciences humaines et sociales. Dans le monde des sciences humaines et sociales, comment les chercheurs et chercheuses interagissent-ils avec les éditeurs et éditrices pour créer et diffuser la connaissance ensemble ? Quelle est la nature de leur partenariat et quels bénéfices mutuels en découlent ? Cette collaboration prend forme à différents niveaux, que ce soit dans la publication d’un livre, d’un article de revue, ou par le biais de supports imprimés ou digitaux. Cette alliance s’étend sur différentes étapes, s’étalant souvent sur plusieurs mois, depuis la soumission initiale d’un texte jusqu’à sa publication. Les échanges qui en résultent sont diversifiés, avec une palette d’interactions allant du simple au plus complexe.

Les différentes tables rondes proposées lors de l’événement viseront à mettre en lumière la richesse de cette collaboration et à explorer les enjeux qui en découlent, en explorant les interactions et les échanges qui se produisent tout au long du travail éditorial, depuis la réception du texte original jusqu’à la publication. Les ateliers offriront, quant à eux, l’opportunité de découvrir les métiers connexes à l’édition, tels que le graphisme et l’audiovisuel, qui contribuent également à la mise en récit des sciences sociales.