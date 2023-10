La médaille du général

Paris (75)

Beaussant Lefèvre & Associés

Le 5 septembre 1917, le général de division Maurice Sarrail, alors commandant en chef des Armées alliées en Orient, recevait une lettre du ministre de la Guerre, Paul Painlevé, l’informant qu’il lui était concédée la médaille militaire. Cette lettre de nomination, accompagnée d’une médaille militaire en argent, vermeil et émail, trophée uniface à charnière, et d’une une croix de guerre 1914-1915, en bronze patiné, ruban avec trois palmes, sur une barrette à coulisse en métal argenté, sera mise en vente le 20 octobre 2023 par la maison Beaussant Lefèvre, assistée par Jean-Christophe Palthey, avec une estimation de 400/600 €. Le catalogue consacré aux ordres de chevalerie et aux souvenirs du général Sarrail (1836-1929), propose une autre médaille militaire, modèle de joaillerie dit « des généraux », estimée 1 000/1 200 €. Son centre est en or en trois parties émaillées (manque le revers), la couronne de laurier en argent serti de roses de diamants, poinçon tête de sanglier de Lemaitre, le trophée à anneau en or uniface, la bélière sertie de trois roses de diamants, accompagnée de son écrin en maroquin bordeaux signé A. Marie Stuart ‒ une des maisons spécialisées du Palais-Royal, malheureusement disparue ‒ le couvercle frappé d’une dédicace dorée « Au Général SARRAIL Général MICHAUD Commandant BUREAU Docteur Lozé – 6 septembre 1917 » (55 x 27 mm). Il a été joint une très grande photo contrecollée sur carton du général Sarrail arborant cette médaille, signée « A. Scavo Beirut », (47,5 x 27,5 cm).

La médaille militaire fut instituée le 22 janvier 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, pour récompenser les sous-officiers et soldats trop souvent ignorés par la Légion d’honneur. Le neveu de l’empereur était conscient qu’au cours du XIXe siècle, la Légion d’honneur avait quasiment déserté la poitrine des hommes de troupe. La première distribution de médailles militaire eut lieu le 21 mars 1852. Le ruban jaune liseré de vert, rappelait le ruban de l’ordre de la Couronne de fer créé par Napoléon en 1805. Cette médaille militaire fut attribuée de manière plus large au fil des années. Dès le printemps 1852, Louis-Napoléon la remit aux maréchaux Reille et Vaillant, faisant ainsi d’elle une récompense supérieure à la grand-croix de la Légion d’honneur dont ils étaient déjà dignitaires. Cette disposition fut progressivement étendue aux généraux ayant rempli les fonctions de ministres ou exercé des commandements en chef. C’était le cas du général Sarrail qui organisa, dans des conditions difficiles, le camp retranché de Salonique et ordonna l’offensive qui aboutit à la prise de Monastir, en novembre 1916. Bien que passé dans le cadre de la réserve en avril 1918, et s’il ne fut pas élevé au maréchalat, il fut réintégré dans les cadres de l’armée active sans limite d’âge, récompense accordée à tous les généraux ayant commandé en chef devant l’ennemi.

Beaussant Lefèvre & Associés : 32 Rue Drouot, 75009 Paris